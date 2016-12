LAPERLE, Réal



À Fabreville, le dimanche 18 décembre 2016, à l'âge de 64 ans, est décédé M. Réal Laperle, époux de Mme Suzie Pelletier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil deux enfants, Élise et Simon. Il laisse également trois frères et une soeur et nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 23 décembre dès 13h au:FABREVILLE, LAVAL450-473-5934Une liturgie de la Parole sera célébrée ce même jour à 15h au complexe funéraire.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheimer et ou à la Société Parkinson.