GIBEAULT née DUBOIS, Denise



Le 16 décembre 2016, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Denise Dubois, épouse de feu M. Jacques Gibeault.Elle laisse dans le deuil ses enfants feu Michel (Joëlle), Micheline (Maurice), Richard et Guy (Lucie), ses 7 petits-enfants, ses 7 arrière-petits-enfants, son frère Marcel, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle sera exposée au salon funéraire:le vendredi 6 janvier 2017 de 9h à 11h30 suivie de la liturgie de la Parole dans le salon à 11h30.