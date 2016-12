Byron a déjoué les pronostics

Lorsque Michel Therrien a fait connaissance avec Paul Byron l’an dernier, il a ensuite communiqué avec Marc Bergevin qui se trouvait à l’extérieur de Montréal. «J’ai dit à Marc: “Je pense qu’on a réclamé le mauvais gars!”» raconte l’entraîneur du Canadien avec un sourire. Le type en question était bel et bien Byron, que Bergevin avait obtenu au ballottage des Flames de Calgary.

Therrien plaisantait, mais sa réaction reflète l’impression de tous les gens qui voient Byron pour la première fois.

On dirait Monsieur Tout-le-Monde.

Yvan Cournoyer était petit lui aussi, mais il avait de ces bras et de ces épaules! Martin St-Louis était bâti tout en jambes. Francis Bouillon était massif.

On ne voit rien de tout ça chez Byron, qui ne s’étonne plus depuis longtemps, par contre, du grand effet de surprise que les gens ressentent en le voyant.

«Quand j’avais 16 ans, un recruteur des Olympiques de Gatineau avait amené Benoît Groulx me voir jouer avec l’équipe junior B pour laquelle j’évoluais», relate-t-il.

«Le premier commentaire de Ben m’apercevant sur la patinoire fut de dire: “Ce gars-là est trop petit.” Mais après le match, il m’aimait.»

Sous la botte de Groulx

Ignoré au repêchage de la Ligue de l’Ontario puisqu’il est originaire d’Ottawa, Byron a une invitation pour participer au camp d’entraînement des Olympiques.

Groulx ne l’a pas ménagé.

«Ben voulait que je devienne plus qu’un bon joueur junior», dit Byron.

«Il était dur avec moi. C’était difficile. Il m’avait à l’œil dans les entraînements et si je ne travaillais pas assez fort à son goût, il me gardait sur la glace pour que je fasse du surtemps.»

À 17, 18 ou 19 ans, un jeune ne raffole pas toujours de se faire pousser dans le dos. Il peut se rebeller ou abandonner.

Byron a été témoin de ça.

«Je pensais que Ben ne m’aimait pas pour agir comme il le faisait avec moi», continue-t-il.

«Je me demandais: “Pourquoi moi?” C’était frustrant, mais je réagissais avec l’intention de prouver à Ben qu’il était dans l’erreur. C’est ce qu’il voulait.

«Avec le temps, j’en suis venu à penser que c’est parce qu’il appréciait le joueur que j’étais et qu’il croyait en moi qu’il était sévère avec moi. J’ai vu la différence à mon arrivée dans les rangs professionnels.

«Je voyais des joueurs fraîchement sortis du junior qui n’avaient pas eu de bons coachs et pour qui c’était difficile. À ce moment-là, je me suis dit: “Wow! j’avais un bon coach”.

«Aujourd’hui, je suis reconnaissant de ce que Ben a fait pour moi.»

Aux côtés de Giroux

À sa deuxième saison avec les Olympiques, Byron a joué aux côtés de Claude Giroux, qui a suivi le même cheminement que lui.

Laissé pour compte au repêchage de la Ligue de l’Ontario, Giroux s’est présenté lui aussi à un camp des Olympiques à titre d’invité.

Byron a connu une saison de 37 buts et 31 mentions d’aide pour un total de 68 points en 52 matchs avec Giroux comme joueur de centre. Les deux ont aidé les Olympiques à remporter la Coupe du Président cette année-là.

La saison suivante, Giroux a pris le chemin de Philadelphie, où il a fait la navette entre les Phantoms et les Flyers, qui en avaient fait leur premier choix au repêchage en 2006.

De Hartley à Therrien

De son côté, Byron a disputé une quatrième saison à Gatineau avant de se retrouver l’année suivante avec les Pirates de Portland, qui étaient alors l’équipe-école des Sabres de Buffalo.

Choix de sixième ronde des Sabres en 2006, il fut impliqué, après sa première saison professionnelle, dans une transaction qui l’a envoyé aux Flames en compagnie de Chris Butler en échange de Robyn Regehr, Ales Kotalik et d’un choix de deuxième ronde.

Byron s’est promené entre Calgary et Abbotsford durant trois ans avant de mériter un poste régulier avec les Flames il y a deux ans. Bob Hartley l’aimait bien et c’est à regret qu’il l’a vu partir pour Montréal.

Son grand copain Therrien, qui ne connaissait rien de Byron, est ravi de l’avoir dans son équipe aujourd’hui.

Avec 11 buts à son actif en 32 matchs, il a déjà égalé sa production de la saison dernière, qu’il avait atteinte en 62 rencontres. Ses 19 points lui en confèrent aussi un de plus.

Comment Byron vit-il sa célébrité?

«Toute ma vie repose sur le travail», répond-il.

«C’est par le travail que j’ai relevé les défis que j’ai affrontés dans ma jeunesse.

«J’ai toujours eu confiance en mes moyens et en ma capacité de pouvoir changer le cours d’un match.»

Byron marque effectivement de gros buts. Il en compte quatre dans la colonne des buts victorieux depuis ses débuts avec le Tricolore.

Patineur d’une rapidité exceptionnelle, il est efficace dans tous les aspects du jeu. Therrien l’utilise en conséquence.

À 27 ans, Byron vit un pur bonheur.

«Il me fallait juste tomber sur un directeur général ou un entraîneur qui me donnerait une bonne chance de me faire valoir.»

Fort dans le gym comme sur la glace

Paul Byron est peut-être petit, mais il est fait pour les gros travaux. Sur la glace comme dans le gymnase.

«Je suis très fort dans le gym», dit-il.

«Les gars sont surpris de ma force sur la glace aussi. Je ne suis pas intimidé. Je pense toujours que je ne peux pas perdre une bataille à un contre un pour la rondelle.

«Il ne m’arrive pas souvent aussi de voler dans les airs quand un ­adversaire me frappe.»

Au début de la saison, la Ligue nationale lui conférait un gabarit de 5 pieds 8 pouces et 157 livres.

Mais ses mensurations ont été révisées à 5 pieds 9 pouces et 160 livres récemment.

Qu’en est-il?

«Je fais 165 livres sur une charpente de 5 pieds 9 pouces», répond Byron.

«Je pèse 170 livres après avoir travaillé au gymnase tout l’été. Quand la saison se met en branle, mon poids descend à 165 livres.»

C’est seulement cinq livres de plus qu’Henri Richard, qui a joué 20 ans avec le Canadien.

Aurèle Joliat, originaire d’Ottawa lui aussi, faisait 136 livres sur 5 pieds 7 pouces!

En immersion française

Comment Byron a-t-il appris le français?

Ses parents l’ont envoyé en immersion française à l’école durant sa jeunesse à Ottawa.

«Comme il s’agit d’une ville de services gouvernementaux, mes parents voulaient que je sois bilingue dans la possibilité que je fasse ­carrière au gouvernement», explique-t-il.

Ça aurait pu arriver, car il n’est pas donné à tous les jeunes d’atteindre la Ligue nationale de hockey.

Mais Byron a persisté et ne s’est jamais laissé abattre par quoi que ce soit ou qui que ce soit.

La vie a fait qu’il a uni ses ­destinées à une fille d’origine ­francophone, qu’il a connue à ­Gatineau.

Sarah Leblond, qui lui a donné deux enfants, est née à Ottawa. Elle a vécu ensuite à Montréal avant ­d’aller vivre à Gatineau.

La petite famille se sent chez elle à Montréal.