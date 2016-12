LANGLOIS, Jean-Guy



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Monsieur Jean-Guy Langlois, survenu le 19 décembre 2016, à l'âge de 84 ans. Il était l'époux de Madame Marguerite Girard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Christiane (Denis), Manon, Guylaine (Roger), Bruno (Claire), Martine (Marc) et Stéphane (Mélanie), ses petits-enfants Roxanne, Charles-Alexandre, Annik et Émilie, son arrière-petite-fille Alexandra, ses frères Roger et Claude, sa soeur Lise ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 23 décembre 2016 de 13h à 19h à la:Une liturgie de la Parole suivra à compter de 19h en la chapelle de la résidence.La famille remercie le personnel de la résidence l'Angélus pour les bons soins prodigués.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer.