FRÉCHETTE, Moïse



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Moïse Fréchette, survenu le 17 décembre 2016, à l'âge de 86 ans. Il nous quitte pour rejoindre son épouse bien-aimée, Yvette Martel Fréchette, décédée le 20 septembre 2016.Il laisse dans le deuil ses fils Pierre (Nicole Paquette), Serge (Marjeanne Ouellet) et Mario (Francine Bertrand), ses six petits-enfants et six arrière-petits-enfants, son frère Denis, les membres de la famille Martel, ainsi que plusieurs neveux et nièces et nombreux parents et amis.La famille recevra vos condoléances le jeudi 22 décembre 2016, à compter de 13h à l'Église du Saint-Nom-de-Marie à Marieville, et les funérailles auront lieu à 14h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer.