STE-MARIE, Armand



À l'hôpital Anna-Laberge, le 18 décembre 2016, à l'âge de 92 ans, est décédé M. Armand Ste-Marie, époux bien aimé de Mme Diane Surprenant, de St-Rémi.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Marcel (Claudette), Claire (Claude), Claudette (Jean-Marc) et feu Nicole, ses petits-enfants Manuel, Michael, Isabelle, Maxime et Marie-Claude, ses arrière-petits-enfants Cédric, Samuelle et Louis, ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il a été confié au:www.poissantetfils.caLa famille accueillera parents et amis le vendredi 23 décembre 2016 en l'église de St-Rémi à 10h, suivies des funérailles à 11h.