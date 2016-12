Économiser sur l’électricité en hiver

Vous chauffez à l’électricité? Voici des trucs pour économiser.

Le chauffage représente, grosso modo, 55 % de votre facture d’électricité annuelle. Comment la faire baisser?

On peut désormais connaître les moments de l’année les plus énergivores pour votre logement. Hydro-Québec vient de lancer l’outil «Portrait de ma consommation», auquel on accède à partir de son «espace client», que l’on crée sur le site internet de la société d’État.

L’outil offre des graphiques de notre consommation d’électricité pour l’année, le mois et même la journée, et la compare aux températures pour les mêmes périodes. Ainsi, j’ai su que ma moyenne de consommation quotidienne fut de 6,28 $ du 28 octobre au 28 décembre, pour une température moyenne de 1 degré.

Sur une base annuelle, du 30 octobre 2015 au 27 octobre 2016, l’électricité m’a coûté 5,46 $ par jour en moyenne. C’est 14 cents de moins pour la même période de 2014-2015. J’ai donc économisé 56,57 $ sur une base annuelle.

Comment m’y suis-je pris? Par de petits gestes.

Les fuites

Les fuites d’air chaud et les infiltrations d’air froid représentent jusqu’à 25 % des pertes de chaleur d’une maison, affirme Hydro. Mes fenêtres sont neuves, mais j’avais deux coupe-froid de portes inadéquats. Les remplacer m’a coûté environ 30 $. J’ai aussi calfeutré le pourtour des tuyaux d’évacuation de l’échangeur d’air et de la sécheuse (4 $ le tube de polyuréthane).

J’aurais pu faire mieux: installer des coussins en mousse sous les plaques des interrupteurs et prises de courant (5,50 $ l’unité), isoler les tuyaux d’eau chaude dans la cave (6 $/3 pieds), gainer mon chauffe-eau (de 30 $ à 50 $).

La nuit, je baisse la température jusqu’à 18°, car je dors sous une couette de duvet (à partir de 250 $/grand lit). Le jour, je porte une petite veste polaire, ce qui me permet de maintenir la température à 20° au lieu de 22°. Chaque degré de moins entraîne une économie d’énergie de 5 % à 7 %. Durant les grands froids, je porte des pantoufles de camping d’hiver isolées en duvet (de 30 $ à 50 $).

L’éclairage

L’éclairage représente de 5 % à 10 % de la facture d’électricité.

Éteignez toutes les lumières intérieures et extérieures au moment de vous coucher et remplacez toutes vos ampoules pour des modèles DEL (85 % moins énergivores).

Pertes fantômes

Branchez tous vos appareils électroniques sur des multiprises intelligentes (30 $ à 50 $ avec parasurtenseur), qui les mettent hors tension quand ils ne sont pas utilisés (surtout la nuit) pour éviter les pertes «d’énergie fantôme» (5 % à 10 % de consommation moyenne d’une famille).

Hydro offre un calculateur de consommation liée aux charges fantômes: http://bit.ly/2hpmOHP. Vous allez avoir peur!

Enfin, si vous planifiez bâtir une maison neuve, pensez à la géothermie. Vous pourriez économiser jusqu’à 60 % sur le chauffage, comparé aux plinthes électriques. Et misez sur des fenêtres certifiées Energy Star (économies annuelles de 10 % sur le chauffage).

Conseils

Installez des thermostats programmables (10 % d’économies potentielles).