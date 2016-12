Elle remporte 12,3 millions $ en commençant sa retraite

Une dame de l’Outaouais a appris qu’elle avait gagné 12 millions $ à la loterie le lendemain de sa retraite.

Le 15 décembre, Monique Poliquin Berthiaume, technicienne en radiologie, prenait une retraite bien méritée après une carrière de 47 ans. Le lendemain, son époux lui a annoncé qu’ils étaient les multimillionnaires recherchés depuis plusieurs jours en Outaouais.

«J’ai vu le chiffre 12, je me suis dit 120 $ ou 1200 $. Mais c’était 12 millions $. J’ai dit [à mon mari]: non, non, ça ne se peut pas. Niaise pas avec ça!» a relaté hier Mme Poliquin Berthiaume à l’occasion d’une conférence de presse organisée par Loto Québec pour présenter les gagnants­­.

«Je n’ai pas pleuré, car je n’étais pas capable», a-t-elle ajouté, avant de fondre en larmes pour la première fois depuis son gain.

Retraite modeste

Ils ont beau être multimillionnaires, Monique Poliquin Berthiaume et son mari Daniel Berthiaume, qui habitent le village de Duhamel, entendent tout de même prendre une retraite plutôt modeste­­.

«On n’est pas sorteux. Et avec tout ce qui se passe dans le monde, et si on veut profiter de notre 12 millions, nous sommes peut-être mieux de rester chez nous», a lancé à la blague Mme Poliquin Berthiaume.

Ils veulent plutôt faire profiter leurs proches de leur gain.

«On va gâter nos enfants et nos petits-enfants. On a de bons petits-enfants», a déclaré la nouvelle multimillionnaire.

Millionnaires recherchés

Depuis plusieurs jours, Loto Québec était à la recherche des personnes qui avaient remporté cette cagnotte. Quatre autres gagnants de lots d’importance, ailleurs au Québec, ne s’étaient pas plus manifestés.

«On avait entendu qu’ils cherchaient le gagnant d’un gros lot, mais tu réalises pas que ça peut être toi», a déclaré Daniel­­ Berthiaume, qui est pour sa part retraité depuis quelques mois.

Le couple était malade, raison pour laquelle M. Berthiaume n’a pas fait valider son billet tout de suite, comme à l’habitude.

En plus des enfants et petits-enfants, le frère de la gagnante sera récompensé, puisque c’est lui le propriétaire du dépanneur où le billet a été acheté. Il touchera près de 124 000 $.

Les gagnants jouaient depuis une trentaine d’années les mêmes numéros.

«[Les numéros sont] la fête de nos enfants, notre anniversaire de mariage et nos anniversaires», a confié Monique Poliquin­­ Berthiaume.

