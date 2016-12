MERRETTE, Fernande



À Montréal, le 14 décembre 2016, à l'âge de 93 ans, est décédée Madame Fernande Merrette, mère de feu Diane, Micheline et Jocelyn.Elle laisse dans le deuil ses enfants Huguette (Claude Malenfant), Normand (feu Nicole Tremblay), Christiane (Klébert Reumond), Lise, Denise, Céline, Gilles (feu Lise Léveillé), Pierre-Yves (Eugénie Lagacé), Ginette (feu Richard Guilbault), Linda et Pierre, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, son ami Raymond Chalifoux ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe:le jeudi 22 décembre 2016, de 14h à 17h et de 19h à 22h. Une cérémonie commémorative aura lieu au salon le vendredi 23 décembre à 10h, suivie de l'inhumation au cimetière Repos St-François D'Assise, situé au 6893 Rue Sherbrooke E, Montréal.