SPAGNUOLO, Emilia



À Montréal, le lundi 19 décembre 2016 est décédée, à l'âge de 85 ans, Mme Emilia Spagnuolo, épouse de M. Carmine D'Orazio.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Lorenzo (Rosa) et Rosanna (Clarence), ses petits-enfants: Giuliana, Lorena et Carmine, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le jeudi 22 décembre 2016 de 14h à 17h et de 19h à 22h et le vendredi dès 9h.Les funérailles seront célébrées le vendredi 23 décembre 2016 à 11h, en l'église Notre-Dame-du-Mont-Carmel, située au 7645, rue du Mans à Montréal, et de là au cimetière Le Repos St-François d'Assise.