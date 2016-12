Incendie dans Cartierville: grande incertitude avant Noël pour les sinistrés

Jean-Claude Tchindo, 33 ans, pensait emménager avec sa copine et son bébé de trois mois dans quelques semaines.

«Ça n’est plus possible. Le bloc est cramé», se désole l’homme originaire du Togo. Pour la suite, il n’est pas sûr d’être accepté dans un HLM, à cause de son salaire d’opérateur de chariot élévateur.