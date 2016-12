C'est par l'intermédiaire de son porte-parole que Jennifer Lopez a annulé son spectacle de fin d'année au E11EVEN de Miami. «À cause d’événements personnels et familiaux, le manager de la star Benny Medina a préféré annuler l'apparition de la star», indique le communiqué. «C'était une année folle et elle rentre finalement à la maison (pour être avec les siens)», a indiqué une source à People Magazine.