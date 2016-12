La cuisine ibérique à son meilleur!

La cuisine traditionnelle, les artisans amoureux de leur métier, les passionnés, les vrais de vrais, vous y croyez encore? Moi, oui, grâce au Boca Iberica et son chef, Manuel Martins qui fait les choses avec amour et respect du client depuis plus de trente ans. Ça paraît dans l’assiette!

Style de restaurant

Une cuisine portugaise traditionnelle, présentée de façon simple et actuelle. Les plats sont offerts en petites ou grandes ­portions. Les tapas, chaudes et froides, sont donc à l’honneur avec des produits portugais, espagnols, ibériques, d’ici et d’ailleurs, de grande qualité surtout. Il y a juste à constater la qualité des huiles d’olive laissées sur la table pour la dégustation. C’est incroyable, on ne voit pas ça partout. Un signe qu’ils aiment les bons produits et qu’ils veulent les partager avec les clients.

Décor

Grand local avec une belle petite mezzanine pour les groupes, les partys et ceux qui souhaitent un peu plus d’intimité. Un grand bar, des tables hautes très agréables, d’autres tables dans des espaces plus réservés. Bref, il est facile d’y trouver son bonheur.

Ambiance

Vraiment agréable. La musique est présente, mais pas trop forte. Ça fait du bien de pouvoir se parler sans crier.

Clientèle

Beaucoup d’habitués, des amoureux de bons produits et de bonne cuisine bien faite. Avant, le chef Manuel avait un restaurant sur la rue Saint-Denis, Le Vintage. Il a déménagé ici, sur la rue Rachel, avec cette nouvelle entité, Boca Iberica. La clientèle a suivi, c’est un signe qui ne trompe pas.

Le repas

Ne manquez pas de déguster les huiles d’olive portugaises avec un peu de pain en petit encas, c’est trop bon.

Calmars entiers farcis au chorizo. Comment dire... une préparation vraiment exceptionnelle. J’ai rarement mangé des calmars aussi délicats et tendres, tellement bien préparés avec cette farce de chorizo, pas trop piquante, pas trop relevée.. Un petit bijou rehaussé par des ­tomates sans acidité. Franchement, ça part très fort!

Ris de veau dans une sauce crème tout en douceur. Les petits morceaux de ris de veau sont juste un peu trop fermes. C’est dommage, car la saveur de cette simple réalisation est impeccable.

Ensuite, une préparation rarissime ou presque, des tripes avec des petits haricots cocos. Ce plat démontre hors de tout doute la qualité de ce chef qui fait les choses avec passion. Des tripes mal apprêtées, c’est l’horreur, mais ici, c’est impeccable!

Morue et purée de pommes de terre crémeuse. C’est riche, la purée atténue la saveur de la ­morue dans ce cas-ci. C’est bon, mais pas éclatant comme les autres réalisations.

Nous terminons le salé avec un plat exceptionnel, le clou de la soirée, un sauté de porc aux ­palourdes et pommes de terre en petits cubes. Mon Dieu, quel ­délice! Les palourdes sont incroyables, cuites à la perfection, tout juste ouvertes à la dernière ­minute afin de garder toute leur texture onctueuse. Cela va ­tellement bien avec la texture du porc dans son petit jus délicat et savoureux, rehaussé par des pommes de terre rôties qui ­baignent délicatement dans ce jus parfumé d’oignons confits et de jus de palourde. Un mélange heureux qui nous comble.

Pour conclure, un gâteau à la courge très intéressant.

Le service

Adorable, prévenant, décontracté, simple et efficace. Bravo!

Carte des vins

La carte des vins est pourvue de bons flacons, mais surtout n’hésitez pas à vous en faire ­recommander. Ils connaissent bien leur cave et les vins qui ­accompagneront bien les ­savoureuses tapas.

Boca iberica ★★★★