Le Canada trop fort

OTTAWA | Pour la deuxième fois en une semaine, le Canada a blanchi la République tchèque, mercredi soir.

Et une fois de plus, la formation de ­Dominique Ducharme n’a éprouvé ­aucun problème à se farcir celle de Petr Jacub, cette fois par la marque de 5 à 0 au ­Centre Canadian Tire.

Les pauvres Tchèques n’ont jamais été dans le coup. N’eût été quelques arrêts miraculeux du gardien Daniel Vladar, le pointage aurait pu prendre des airs de la mornifle de 8 à 0 subite sept jours plus tôt au camp de sélection canadien à ­Boisbriand.

Qu’à cela ne tienne, Équipe Canada a ouvert la machine en mettant le match hors de portée avec trois buts dès la ­première période.

Le nouveau quatrième trio d’Équipe Canada junior (ECJ) piloté par Anthony Cirelli s’est éclaté. L’attaquant a réussi un doublé alors que son nouvel ailier, Blake Speers, a amassé deux aides.

Tyson Jost, Dylan Strome et Julien Gauthier ont aussi battu Vladar, un produit des Bruins de Providence, dans la Ligue américaine. Celui-ci a fait face à 36 rondelles.

Avance rapide

À l’instar de lundi soir, les Canadiens ont à nouveau rapidement pris les devants en début de match. Nouvellement jumelé à Speers et Dillon Dubé, Cirelli a fait scintiller la lumière rouge dès la troisième minute de jeu.

L’espoir du Lightning de Tampa Bay a foncé droit au filet et en échappant à la couverture de Jan Dufek, un ancien de la LHJMQ, il a complété la passe parfaite de Speers.

Tyson Jost a doublé cette avance en milieu de période lors d’une supériorité numérique.

Bien placé à la gauche de Vladar, il a fait feu sur réception pour inscrire son troisième but en match préparatoire. Il peut remercier sur la séquence le grand Nicolas Roy, qui lui a refilé la rondelle d’une savante passe entre les jambes et par-derrière de surcroît.

Pénalités

Équipe Canada junior a creusé le fossé davantage avant de retraiter au ­vestiaire. Strome a profité de la lourde circulation devant Vladar pour larguer un missile à tête chercheuse qui s’est retrouvé au fond du filet.

Dominés dans tous les aspects du jeu, les Tchèques n’ont pas aidé leur cause en écopant de pénalités inutiles. Avec à peine neuf secondes d’écouler au jeu de puissance, Julien Gauthier a décoché un plomb dans la partie supérieure en ­milieu de période médiane.

Ingram résiste

La troupe de Petr Kakub a montré un léger soubresaut par la suite quand ­Lukas Endel est parvenu à s’échapper. Il a ainsi profité d’une gaffe commise par Matthew Barzal à la ligne bleue offensive, mais Connor Ingram, peu sollicité jusque-là, s’est dressé devant cette très rare menace.

Cirelli a enfoncé le dernier clou dans le cercueil des Tchèques quand il a enfilé son second but du match, une fois de plus aidé par Speers.

►Le Canada complétera son calendrier préparatoire vendredi soir en se ­mesurant à la Suisse au Centre Air ­Canada, à Toronto. La République tchèque ­affrontera les États-Unis au même moment.

+ Anthony Cirelli L’attaquant du Canada était partout sur la patinoire. ­Flanqué d’un nouvel ailier en Blake Speers, il a enfilé deux buts. - Filip Hronek Le défenseur tchèque de 19 ans n’a rien fait pour aider sa cause en écopant de deux pénalités qui ont mené à des buts du Canada quelques minutes plus tard. 5 0 Première période 1-CAN: Anthony Cirelli (1)(Speers, Dubé) 2:13 2-CAN: Tyson Jost (3)(Roy, Bean) -AN-10:59 3-CAN: Dylan Strome (1)(Myers) 16:52 Punitions: Dufek (RT) 10:50; Hronek (RT) 12:23. Deuxième période 4-CAN: Julien Gauthier (1)(Jost) -AN-10:48 Punitions: Hronek (RT) et Dubé (Can) 6:17; Hajek (RT) 9:21. Troisième période 5-CAN: Anthony Cirelli (2)(Speers) 14:09 Punitions: Soustal (RT) 8:55; Lauzon (Can) 14:15; Vala (RT) 16:26. Tirs au but CANADA 12 - 13 - 11 - 36 Rép. tchèque 6 - 8 - 6 - 20 Gardiens: CAN: Connor Ingram (G, 1-0); R.T.: Daniel Vladar (P, 0-1); Avantages numériques: CAN: 2 en 5; R.T.: 0 en 1. ASSISTANCE: 7610

JOUEURS DU MATCH

Canada : Anthony Cirelli

Rép. tchèque : Lukas Jasek