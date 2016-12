Le temps de se gâter

Cette année, les enfants sont en vacances à la montagne ou à la plage. Nous fêterons Noël à deux.

Mais attention, mon chéri, nous allons nous gâter. J’ai pensé pendant plusieurs jours à ce festin privé qui nous attend telle une Saint-Valentin de décembre. Je me suis rappelé tous les plats que tu aimes le plus. Finalement, j’ai opté pour une côte de cerf panée et légèrement épicée, juste comme tu aimes, que je servirai coiffée de foie gras. Rien de trop léger... mais c’est Noël une fois l’an seulement. Nous savourerons ce plat tout en buvant un petit vin un peu plus généreux en parlant des enfants qui sont loin, mais pas trop longtemps, car le plat risquerait de refroidir. Ils n’avaient qu’à rester pour Noël après tout!

Pour le dessert, j’ai préparé une petite terrine de chocolat aux amandes et aux fruits confits aux épices de Noël. Avec un petit verre de porto, cela devrait réchauffer l’atmosphère juste ce qu’il faut.

Et l’on gardera le secret du festin: les enfants penseront que l’on s’est ennuyé d’eux... ooooh comme ils se trompent!

Côte de cerf panée et son foie gras

Photo courtoisie

Pour un repas des Fêtes, ce plat aux saveurs riches et complexes comblera les plus fins palais.

Portions : 2

2 Préparation : 20 min

20 min Cuisson : 20 min

Ingrédients

2 escalopes de foie gras frais déveiné

2 c. à s. de farine tout usage

110 g (4 oz) de chapelure panko

2 c. à s. de persil finement haché

1 c. à s. de cerfeuil finement haché

1 c. à s. de ciboulette finement hachée

1 c. à t. de flocons de piment broyés

½ c. à t. de poudre d’ail

2 côtes de cerf épaisses

2 c. à s. de gras de canard

125 ml (½ tasse) de cognac

125 ml (½ tasse) de fond de veau

125 ml (½ tasse) d’eau

Sel et poivre

Méthode

Passer les escalopes de foie gras dans la farine. Réfrigérer. Préchauffer le four à 375 °F (190 °C). Couvrir une plaque à four de papier sulfurisé. Dans un bol, mélanger la chapelure, les herbes et les épices. Saler et poivrer les côtes de cerf. Passer les côtes dans le mélange de chapelure en pressant légèrement pour bien enrober. Dans un grand poêlon, faire fondre le gras de canard. Ajouter les côtes de cerf et faire revenir à feu moyen 3 minutes de chaque côté pour bien les dorer. Transférer sur la plaque et cuire au four 10 minutes. Pendant ce temps, verser le ­cognac, le fond de veau et l’eau dans le poêlon. Porter à ébullition 5 minutes, en remuant. Retirer du feu. Faire chauffer un second ­poêlon sur feu moyen-vif. ­Ajouter les escalopes de foie gras et cuire 1 minute de chaque côté pour bien les dorer. Retirer les côtes de cerf du four. Transférer sur des assiettes. Garnir d’une escalope de foie gras et servir avec la sauce.

Terrine de chocolat onctueuse

Photo courtoisie

Préparez le pain de chocolat la veille pour que les saveurs se mélangent bien. Servez avec un verre de porto ou une bonne tasse de café fort.

Portions : 6

6 Préparation : 25 min

25 min Réfrigération : 6 h

Ingrédients

450 g (1 lb) de chocolat noir râpé

125 ml (½ tasse) de crème à fouetter 35 %

1 c. à t. d’épices à pain d’épices

1 pincée de sel

2 jaunes d’œufs

200 g (1 tasse) de sucre

110 g (4 oz) de noisettes moulues

110 g (4 oz) d’amandes effilées

3 c. à s. d’oranges confites, hachées

2 blancs d’œufs

Méthode