Le vin de la semaine

Un vin qui ne déçoit jamais. Produit par la Cave coopérative des Vignerons d’Estèzargues, les raisins proviennent exclusivement du domaine appartenant à Jean-Marie Garnier. Profitant des largesses de ­l’excellent millésime 2015, il en résulte un rouge joufflu, mi-corsé et bourré de parfums. Fait ­principalement de grenache et complété par la syrah, le mourvèdre et le carignan, il est préférable de le carafer 30 minutes avant service. Aussi offert en magnum (32,75 $ – Code SAQ 13046358), un format qui se prête bien aux festivités de fin d’année.