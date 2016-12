Les femmes de joueurs du Canadien emballent des cadeaux pour une bonne cause

Les femmes de sept joueurs du Canadien ont passé la journée de mercredi à emballer des cadeaux aux Promenades Saint-Bruno en échange de dons pour les jeunes dans le besoin. La campagne d’emballage du Club des petits déjeuners permet normalement de récolter plus de 50 000 $ dans les centres d’achats Fairview Pointe-Claire grâce à 350 bénévoles. Grâce à cette initiative, des repas sont servis à des élèves canadiens qui arrivent à l’école le ventre vide. Angela (sur la photo de gauche) et Carey Price, le gardien du Tricolore, sont ambassadeurs du Club depuis 2013 et sont très impliqués dans l’organisation à Montréal et à Kelowna, en Colombie-Britannique.