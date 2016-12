L'espoir renaît, puis s’éteint

Trois victoires en trois matchs au début février laissent croire aux ardents partisans du Canadien que le rêve des séries éliminatoires n’est pas mort. L’espoir renaît, mais il s’éteindra rapidement.

Janvier fut horrible pour le CH, qui n’a récolté que trois maigres gains au cours du mois. Sans Carey Price, point de salut, constatent vite les amateurs. Et on ne sait pas quand le gardien renouera avec l’action. Price a renoué avec ses patins, mais pas encore avec ses jambières et le reste de son équipement.

Mais le temps de trois matchs, on oublie presque les déboires de l’équipe et les malheurs du numéro 31. Le Canadien bat coup sur coup les Oilers, les Hurricanes et le Lightning. Trois victoires en autant de rencontres, ça ne s’était plus vu depuis la fin novembre.

Un revers de 6 à 4 face aux pauvres Sabres brise toutefois les espoirs de remontée du club. Avec ses 58 points, le Canadien se retrouve hors du portrait des séries. Des revers face aux Coyotes et à l’Avalanche suivent cette triste performance.

LA BOURDE DE P.K.

Mais c’est surtout la confrontation face à l’Avalanche qui fera couler de l’encre.

Alors que son équipe se retrouve à égalité 2 à 2 avec un peu plus de deux minutes à faire, P.K. Subban tente de déjouer Mikhail Grigorenko à la ligne bleue de l’Avalanche. Le défenseur du Canadien chute alors, et perd la rondelle. Une bourde qui mènera au but gagnant de Jarome Iginla, et à un flot de critiques.

«C’est une erreur à la suite d’un jeu individualiste qui nous a coûté le match», laisse tomber Michel Therrien dans sa conférence de presse d’après-match.

«On y a mis de l’effort et de l’intensité, mais on a payé pour une erreur», ajoute Lars Eller dans le vestiaire.

À la date limite des transactions, c’est clair: le Canadien se place dans le coin des vendeurs. Dale Weise et Tomas Fleischmann partent pour Chicago. Le jeune Phillip Danault fait le chemin inverse. Devante Smith-Pelley prend le chemin du New Jersey, en retour d’un autre jeune, Stefan Matteau.

Seul espoir en cette journée: Price foule la glace vêtu de son équipement de gardien, le temps d’un entraînement en solitaire. Mais il semble déjà trop tard.

19 C’est le total de transactions effectuées dans la LNH à la date limite.

Février en rafale

2 février: Ça ne va plus pour Brandon Prust. Les Canucks de Vancouver soumettent l’ancien du Canadien au ballottage. L’attaquant ne sera pas réclamé et prendra le chemin d’Utica, dans la Ligue américaine.

3 février: Le défenseur des Flames Dennis Wideman est suspendu 20 matchs pour un double-échec servi au juge de lignes Don Henderson. Ce dernier souffre d’une sévère commotion.

29 février: Malgré les rumeurs, Jonathan Drouin reste avec le Lightning. ­Suspendu sans solde par l’équipe, le joueur s’entraîne à ce moment au Québec.