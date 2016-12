Peu d’adversité

OTTAWA | Après cette seconde domination complète en match préparatoire, on peut se demander si la formation canadienne fait face à une bonne adversité avant le tournoi.

Après tout, elle se prépare à son premier affrontement contre la Russie en ouverture du tournoi qui aura lieu au Centre Air Canada le soir du 26 décembre. Entre-temps, elle devrait avoir un autre match facile contre la Suisse, vendredi.

Médaillés d’argent l’an dernier, les Russes pourraient jouer les trouble-fête dès le début. C’est à se demander si le Canada ne serait pas mieux de se mesurer à de véritables ­puissances.

«C’est certain que des matchs contre les Américains et des Russes seraient une bonne chose, a émis le vétéran défenseur Thomas Chabot, qui a joué un autre solide match dans le camp canadien. Au fond, on essaie de se préparer et devenir meilleur au fur et à mesure que le camp avance. Il faut se concentrer sur ce que nous pouvons faire.»

« On sera prêt »

Chabot, un espoir des Sénateurs, a en quelque sorte écouter les propos de son ­entraineur, Dominique Ducharme.

«On se concentre sur ce que nous pouvons faire. La Finlande a toujours bien performé, a-t-il indiqué. Nous travaillons sur notre équipe et on se prépare pour le 26 décembre. On sera prêt.»

Après deux matchs préparatoires de 5 à 0, l’unifolié a marqué 10 buts et n’en a accordé aucun. Est-ce trop facile?

«Ce ne l’est pas, a assuré Nicolas Roy, un produit des Saguenéens de Chicoutimi. Nous travaillons fort et ça paie. Nous fermons le jeu. Ce n’est pas encore parfait.»

«Ce n’est pas aussi facile que c’en a l’air, a ajouté Anthony Cirelli, auteur d’un doublé mercredi soir. Chaque équipe est différente. On sait sur quoi travailler et on sait ce qu’il faut ­améliorer pour le prochain match.»

Objectifs

Depuis le début du camp d’entraînement, Ducharme ne cesse de marteler qu’il désire observer une progression constante. Il s’en dit d’ailleurs très satisfait. En voyant ses hommes dominés, il doit donc fixer des ­objectifs différents.

«Dans chaque match, on contrôle ce que l’on peut. On apprend à mieux gérer les matchs. On se défie nous-mêmes en désirant réaliser des petits objectifs. C’est notre façon de ­progresser et de se créer plus ­d’adversité.»

Le gérant de la République tchèque a annoncé la venue de David Kase, un attaquant âgé de 19 ans qui joue avec le Pirati de ­Chomutov, dans la Ligue d’élite tchèque. Soignant une blessure, l’espoir des Flyers de Philadelphie ­devrait participer à son deuxième Mondial.