Pour éviter la fête des fautes

Le Père Noël ou le père Noël? Les personnages ne prennent la majuscule qu’à l’élément qui les caractérise. On met la minuscule à père et la majuscule à Noël: le père Noël. Quant au mot Noël, il porte un s final quand on l’utilise au pluriel: les Noëls de notre enfance. Pourquoi la majuscule au p initial de Premier de l’an? Dans cette expression, premier n’est pas un adjectif, mais un nom. Le mot «an» est considéré comme un complément. En ce temps des Fêtes (ou des fêtes), on évitera la fête des fautes en écrivant: le jour de l’An; le Nouvel An; le Premier de l’an; le père Noël.