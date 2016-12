Des sénateurs américains contre les publicités du Super Bowl au Canada

Le prochain Super Bowl, diffusé par les stations de télévision américaines et rediffusé au Canada par des fournisseurs de services (par câble, satellite ou internet), ne sera pas entrecoupé de publicités canadiennes remplaçant les publicités originales américaines.

Ainsi, lorsqu'un amateur écoutera le Super Bowl sur NBC, CBS ou Fox, l'émission américaine originale et ses publicités seront présentées à l'écran. Les chaînes comme CTV ou Sportsnet ne pourront plus remplacer le signal et imposer des messages publicitaires canadiens.