Sa chirurgienne en congé maternité, son opération est reportée

Jocelyne Fortin devait être opérée à la hanche en octobre dernier, mais devant l'urgence de son cas, elle a été devancée au mois d'août. Elle devra maintenant attendre jusqu’en avril 2017 parce que sa chirurgienne est en congé de maternité.

Les patients sont placés devant un choix. Ils peuvent attendre le retour de leur médecin après son congé, ou encore être transférés à un autre chirurgien. Cela dit, ces médecins ont aussi une liste d’attente.

Mme Fortin a demandé à être transférée à l'hôpital de l'Enfant-Jésus, mais en date du 18 décembre, 235 personnes étaient en attente.

Jocelyne Fortin n'a plus de qualité de vie et ses tâches quotidiennes sont devenues un véritable fardeau. À quelques jours de Noël, elle doit se rendre à l'évidence, elle ne pourra pas faire la route pour voir ses enfants au réveillon.

«Je dois faire mon déjeuner en trois coups, et le mal me monte dans la nuque. Je ne peux pas être trop longtemps debout. Je n'ai plus de patience, je ne m'endure plus», dit Mme Fortin.

Ses voisins et amis l'aident comme ils peuvent, mais sont inquiets.

Des chirurgies de la hanche sont réalisées à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, l'Hôtel Dieu de Québec à l'Hôpital Saint-François d'Assise et depuis novembre au CHUL où on compte d'ailleurs en réaliser une cinquantaine en janvier. Actuellement, 343 personnes sont sur la liste d'attente.