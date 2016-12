Sélection des réfugiés syriens: un «processus lent» pour garantir la sécurité, dit le ministre Duclos

Si le processus de sélection des réfugiés syriens est aussi lent et complexe, c’est justement pour garantir la sécurité de la population, a affirmé mercredi le ministre Jean-Yves Duclos au Journal.

«Il y a des organismes dans la région et dans la circonscription qui sont prêts à accueillir des réfugiés depuis un an et qui se plaignent de la lenteur du processus, a-t-il fait savoir. C’est un processus lent et lourd. Il y a des examens de santé et de sécurité. C’est pas tout le monde qui passe de là-bas à ici.»

Dans le contexte du récent attentat de Berlin, M. Duclos a ajouté que «contrairement à l’Europe où les frontières sont plus poreuses, ici on a la capacité de pouvoir accueillir les réfugiés que l’on pense être davantage capables de s’intégrer».

Selon le ministre, les réfugiés «peuvent peut-être avoir l’air différents, mais quand on les connaît, ils sont semblables à nous. Ce sont des gens qui viennent ici pour recommencer leur vie, prendre soin de leur famille, se trouver un emploi et développer leur communauté. On est tous pareils».

Nouvelle vague à Québec

Comme Le Journal le rapportait samedi dernier, la ministre de l’Immigration Kathleen Weil a confirmé l’arrivée imminente d’une nouvelle vague de 86 réfugiés syriens à Québec. Une écrasante majorité d’entre eux – 82 pour être précis – seront pris en charge par l’État.

Depuis janvier 2016, Québec a reçu 444 réfugiés syriens, soit 46 personnes parrainées par des organismes privés et 398 pris en charge par l’État. Le maire Labeaume doit officialiser ces données cet après-midi lors d’une conférence de presse au Centre multiethnique de Québec (CMQ).