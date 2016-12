Soirée de Noël Tourisme Montréal

Tourisme Montréal a accueilli près de 600 personnes pour une soirée de Noël des plus spéciales au New City Gas. La soirée était présentée en partenariat avec Aéroports de Montréal et la Banque Nationale. Tourisme Montréal a profité de l’occasion pour marquer le coup d’envoi à l’industrie des célébrations du 375e anniversaire de Montréal.

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Photo courtoisie