Top 5 de sorties pour finir 2016 en beauté!

La question qui tue: tu fais quoi pour le Nouvel An? Pas toujours facile de répondre! Voici un top 5 de sorties pour terminer 2016 en beauté!

Sur ce, chers lecteurs, je vous souhaite de vous amuser et de profiter de chaque moment magique qui amorce une magnifique année 2017!

1 Pour un Brunch Retox/Detox au Ê.A.T

Photo courtoisie

Vous travaillez la soirée du 31 décembre? Pas grave! Le 1er janvier, on fait encore la fête au Brunch Retox/Detox au restaurant Être Avec Toi à l’hôtel W Montréal. C’est l’événement parfait pour vous remettre d’une soirée trop arrosée. Le chef Giannini vous attend avec ses plats signatures de Steak & Eggs et Banana Dream. Oh oui, le célèbre DJ Donald Lauture y sera, question de faire lever le party tout l’après-midi!

901, rue du Square-Victoria, Montréal

2 Le Vieux-Montréal se prépare au Grand Décompte

Photo courtoisie

Ne manquez pas le Grand Décompte au quai Jacques Cartier, le 31 décembre prochain. Les Montréalais sont invités à festoyer gratuitement en grand nombre à l’extérieur, dans le décor féérique du Vieux-Montréal. Vous pourrez assister aux prestations d’artistes connus comme Alex Nevsky et Louis-Jean Cormier. À minuit, des feux d’artifice illumineront le ciel!

Rue de la Commune E, Montréal

3 Quatre jours de party au New City Gas

Photo courtoisie

Durant quatre jours, la boîte de nuit New City Gas célèbre la nouvelle année. On débute par le Festival ABSOLUT Lumen qui accueille des DJ internationaux comme Zedd et la star du rap Travis Scott. Puis, à la veille du Jour de l’an, le party Dom Perignon prendra place avec DJ MAKJ! Il est possible de se procurer des billets pour toutes les soirées, à partir de 65$. Réserver les billets en ligne au newcitygas.com.

950, rue Ottawa, Montréal

4 Bar ouvert dans un ancien couvent

Photo courtoisie

Connaissiez-vous la galerie d’art nouveau genre Le Livart? Sachez qu’il s’agit d’un ancien couvent transformé en un magnifique endroit dédié à l’art. L’espace est idéal pour faire la fête! Pour le 31 décembre, on vous propose donc la soirée Magic At Sunset avec prestations artistiques live de tous genres, cocktail et alcool premiums offerts toute la nuit et un gigantesque bar à huîtres. Un DJ prendra place derrière les platines pour vous déhancher toute la nuit! Réserver sur www.eventbrite.ca.

3980, rue Saint-Denis, Montréal

5 Au Village Mammouth, ça se fête en grand!

Photo courtoisie

À vos tuques et mitaines pour la soirée de célébration familiale au Village Mammouth sur l’Esplanade Financière Sun Life du Parc olympique! À la veille du Jour de l’an, les festivités débuteront à 11h pour finir jusqu’aux petites heures du matin. En famille, il sera possible de profiter des activités de plein air comme la patinoire et la glissade interactive. Sinon, à la tombée du jour, des bars et camions de cuisine offriront cocktails et bouffe pour accompagner votre réveillon!

4139, avenue Pierre-de Coubertin, Montréal