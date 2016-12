Vague d’amour pour Therrien

Mais quand l’équipe gagne, et cette équipe gagne vraiment plus souvent qu’elle perd ses matchs avec un dossier de 21-7-4, les mêmes partisans louangent les ­Carey Price, Shea Weber, Jeff Petry, Alexander Radulov, Alex Galchenyuk, Max Pacioretty, Paul Byron ou ­autres joueurs de l’équipe.

Le nom de Therrien, le chef d’orchestre, passe plus sous le silence.

Petry et Weber ont ajouté leur voix à celles de Beaulieu et de Byron pour envoyer des fleurs à Therrien et à ses adjoints.