Véhicules en libre-service: des centaines de contraventions injustifiées?

MONTRÉAL | Les entreprises de véhicules en libre-service disent être victimes d’excès de zèle des agents de stationnement de Montréal. Ces entreprises ont reçu des centaines de contraventions injustifiées en quelques mois seulement, a appris TVA Nouvelles.

«En 2015, on est à environ 600, et à date en 2016 on est à plus de 1100 contraventions, et ce malgré 10-15 rappels où on explique la situation. On a un permis qui existe, mais il n’est pas reconnu par les agents», a expliqué le directeur général de Car2Go, Jérémi Lavoie.

Dans chaque cas, ce sont des voitures stationnées dans les zones à vignette, où selon le règlement, elles sont admises.

