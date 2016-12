[VIDÉO] Sir Path répond à ses détracteurs

Le rappeur n’a pas que des admirateurs; il a aussi des «haters». Ceux-ci n’ont qu’à bien se tenir...

Sir Path est sans contredit un des rappeurs les populaires de l’histoire du rap québécois.

Mickael Destrempes, un collaborateurs du Sac de Chips, le décrivait ainsi dans son magnifique texte Comprendre Sir Pathétik : le rappeur québécois le plus « real » en Facebook Live:

«Sir Path est le rappeur le plus vrai au Québec. En fait, le mot rappeur est trop réducteur ou inexact. Il est plutôt le porte-voix de monsieur et madame tout le monde. Un rappeur col bleu qui rap comme il parle et qui jase de la vie dans ses aspects les plus simples, les plus durs et même les plus quétaines. Dans le fond, il est un chanteur de country dans le corps d'un rappeur.»

Or, l’envers de la médaille, c’est que malgré son immense succès populaire, Sir Path est boudé autant par la critique et que par un pan tout entier de la communauté hip-hop.

Cela se traduit souvent par des commentaires à la fois désobligeants et haineux sur les réseaux sociaux.

Peu lui importe, celui qui a plus de 15 ans de rap derrière la barbichette n’en a rien à battre.

À l’occasion de Noël, nous lui avons lu quelques uns de ces «beaux messages de Noël», en plus de lui offrir la possibilité de répliquer à ses détracteurs.