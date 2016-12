30 partys du Jour de l'An à ne pas manquer pour bien commencer 2017

2016 n’aura pas été de tout repos.

Plusieurs personnalités nous ont quittés et les mauvaises nouvelles sont venues en pelletées. Nous sommes à quelques jours de la fin et ce sera enfin l’occasion de tourner la page sur cette année.

Histoire de commencer du bon pied, voici 30 endroits où aller fêter pour avoir le nouveau départ que vous méritez!

À votre santé!

Magic at Sunset

Photo Facebook

Où: Le Livart, 3890 rue St-Denis

Quoi:

22h à minuit - vernissage, cocktails, animations, bar à huîtres

Minuit à 3h - DJ et célébration

Combien: Les billets se vendent entre 135$ et 145$

Événement Stardust au Somwhr liquor lounge

Photo Facebook

Où: Somwhr Liquor Lounge, 401 rue Notre-Dame Ouest

Quoi: Une soirée Moët & Chandon

Combien: Voir photo ci-dessus. Il est conseillé de réserver.

Photo Facebook

Où: Quai Jacques-Cartier, Vieux-Port de Montréal

Quoi: Un énorme party en plein air avec plusieurs invités qui se donneront en spectacle! Un feu d'artifice conclura le grand décompte.

Combien: Billets individuels au coût de 83$ et combo pour 4 personnes au coût de 304,95$

Photo Facebook

Où: 426 rue Saint-Gabriel, Vieux-Montréal

Quoi:

19h00 - Un souper gastronomique

22h00 - Soirée

Possibilité de réserver pour la section VIP

Combien: Le souper gastronomique + la soirée est 165$ par personne et la soirée seulement est au coût de 40$

Photo Facebook

Où: Parc de la Marina d'escale (déplacé à l'Entrepôt et à la Maison du Brasseur en cas de pluie), Lachine

Quoi: Le coup d'envoi des festivités du 350e anniversaire de Lachine, des activités pour toute la famille à partir de 15h jusqu'à 20h. Cuisine de rue, animations, feux d'artifice et DJ Losier.

Combien: Gratuit!

Photo Facebook

Où: 417 rue St-Pierre, Vieux-Montréal

Quoi: Un souper signé Antonio Park à 19h et une soirée qui se poursuit dès 22h avec DJ Truspin et Avi Large

Combien: Le souper est 80$ + taxes et service. La soirée est 150$ + taxes et services pour les hommes (ce qui leur donne aussi une bouteille de Veuve Clicquot) et est gratuite pour les femmes. Réservez auprès du Flyjin.

Où: 901 Square Victoria

Quoi: Une nuit de folies au Wunderbar et Plateau Lounge avec plusieurs DJ invités dont Toddy Flores, Jojo Flores, Quest, Fadel et Donald Lauture (pour le brunch du Nouvel An seulement).

Combien: Découvez tous les forfaits que l'hôtel vous propose

Photo Facebook

Où: 7622 rue Saint-Hubert

Quoi: Un party à l'ancienne comme on les aime! Un buffet de sandwiches pas de croûtes et salade de macaronis. Ouverture dès 15 h et gros party jusqu'aux petites heures!

Combien: 2 shooters pour 5$ et la bouteille de bulle à 35$

Photo Facebook

Où: 129 rue Van Horne

Quoi: Party au thème tiki, plage, surf où vous amenez votre propre alcool! Danse, musique, beer pong et terrasse cosy.

Combien: Le billet individuel est au prix de 37,51$

Photo Facebook

Où: 9395 Boul. Leduc, Brossard Dix-30

Quoi: Menu festif avec table d'hôte et bouteille de champagne incluse à partir de 22h. Sur place: This Side Up et DJ Danny Boy.

Combien: 10$ en prévente, 15$ à la porte (les billets doivent être récupérés à leur établissement)

Photo Facebook

Où: 1302 Avenue du Mont-Royal Est

Quoi: Un menu copieux idéal à partager! Deux services seront proposés, de 17h30-18h à 20h30 ou de 21h jusqu'à la fermeture.

Combien: 80$ par personne. Réserver auprès de l'établissement.

Photo Facebook

Où: 1453 Avenue du Mont-Royal Est

Quoi: Célébrations au thème de la prohibition. Cocktail dinatoire, souper et DJ Pierre PerPall Jr.

Combien: 79$ par personne, taxes et service inclus. Boisson en sus.

Photo Facebook

Où: 4902 Boul. St-Laurent

Quoi: Menu 4 services et gros party avec DJ, bouchées et bulles pour le grand décompte!

Combien: Menu 4 services 49$ / Avec accords vins 79$ (le prix du souper donne accès à la soirée). La soirée à elle seule coûte 15$.

Photo Facebook

Où: 403 rue Ontario Est

Quoi: Amenez tout votre monde, c'est bar open à l'Abreuvoir dès 21!

Combien: 40$ pour toute la durée de la prévente, et ce, jusqu'à épuisement des quantités.

Photo Facebook

Où: 1232 rue De la Montagne

Quoi: Venez fêter comme s'il n'y avait pas de lendemain. Repas gourmand et fête toute la nuit!

Combien: 55$ pour le souper (+ taxes et service) et 300$ pour le duo de bouteilles Veuve Cicquot et Ciroc Vodka 750 ml. Réserver auprès du restaurant.

Photo Facebook

Où: 390 rue Saint-Jacques

Quoi: Un party à la Great Gatsby, transporté directement des années 20! Sur place: quatuor jazz, performances burlesques, une acrobate du Cirque du Soleil, et l'animation de Great Gatsby lui-même.

Combien: Les billets en prévente sont à 60$. Pour réserver pour le souper ou la soirée, contactez le Bord'Elle.

Photo Facebook

Où: 551 Avenue du Mont-Royal Est

Quoi: Pool et arcades gratuits toute la soirée et bar open jusqu'en 2017!

Combien: 40$ par personne. Réservez sur place ou par téléphone

Photo Facebook

Où: 243 Avenue du Mont-Royal Ouest

Quoi: Un menu festif fait spécialement pour le réveillon! Deux services offerts.

Combien: 50$ pour le service de 18h et 65$ pour le service de 21h (bulles incluses dans le deuxième service)

Photo Facebook

Où: 129 rue De la Commune Est

Quoi: Un cocktail dinatoire (martinis, champagne et plus!), une table de sucreries plus tard dans la soirée, de la danse et une vue imprenable sur le Vieux-Port et les feux d'artifice.

Combien: Les billets sont en vente au coût de 85$

Photo Facebook

Où: 1201 Boul. Saint-Laurent

Quoi: 2 étages, 8 DJs et VJs, plusieurs ambiances et grand décompte à minuit!

Combien: 40$ en prévente régulière et 45$ à la porte

Photo Facebook

Où: 420 rue Notre-Dame Ouest

Quoi: Menu régulier, vous n'avez qu'à réserver! Ambiance festive au programme et grand décompte!

Combien: Prix régulier. Contactez l'établissement pour une réservation.

Photo Facebook

Où: 1234 Avenue du Mont-Royal Est

Quoi: Dégustation de vins guidée par des sommeliers qui vous feront découvrir leurs coups de coeur de l'année. Au programme: DJ, danse, fine cuisine et grands vins.

Combien: Découvrez tous leurs tarifs sur la page Facebook de l'événement

Photo Facebook

Où: 1106 Boul. Maisonneuve Ouest

Quoi: Verre de Veuve Clicquot et «Elixir shots», bar de produits crus de luxe, surf & turf, table de sucreries et plusieurs DJs!

Combien: 125$ taxes et service inclus pour tout l'événement. L'entrée est 20$ en prévente et 40$ à la porte.

Photo Facebook

Où: 950 rue Ottawa

Quoi: Après l'apparition de Travis Scott le 30 décembre, ce sera au tour de Dom Perignon d'être l'hôte de la soirée alors que MAKJ performera sur scène. Dada Life, le duo de DJ suédois très coloré, sera aussi présent pour lancer officiellement l'année en beauté le 1er janvier.

Combien: Le prix des billets débute à 40$

Photo Facebook

Où: 368 rue St-Paul Ouest

Quoi: Venez fêter à la Portugaise en plein coeur du Vieux-Montréal! Décompte à minuit.

Combien: Menu réguler. Contactez l'établissement pour une réservation

Champagne Secrets au Mayfair mayfair Où: 451 rue Rachel Est

Quoi: Bar open et bouchées gourmet de 21h à 23h. Sur place: DJ, danse et grand toast à minuit!

Combien: 30$ pour les dames, 50$ pour les hommes

Photo Facebook

Où: 191 rue Saint-Paul Ouest

Quoi: DJ Kelly Nunes, beer pong, bouchées et open bar. Tables de sucreries plus tard en soirée.

Combien: 100$ pour l'open bar et 150$ pour l'open bar et canapés (tapas et sucreries).

Photo Facebook

Où: 6000 Boul. De Rome, suite 230, Brossard Dix-30

Quoi: Souper cinq services à 18h30 jusqu'à 21h et de 21h30 jusqu'à 3h (deux services offerts)

Combien: Premier service 65$, deuxième service 55$. La soirée sans le souper est gratuite.

Photo Facebook

Où: 52 rue Saint-Jacques Ouest

Quoi: Une soirée glamour où vous pourrez manger des plats décadents conçus spécialement pour l'événement et fêter jusqu'aux petites heures!

Combien: Le forfait souper à 20h est 25$ (entrée + toast au champagne à minuit, repas en sus.). Le forfait fête débutant à 22h est 30$ (entrée + toast au champagne à minuit)