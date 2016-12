11 raisons pour lesquelles votre couple bat de l'aile

Présenté par

Les chanceux qui ont trouvé la perle rare le confirmeront : être en couple n’est pas chose facile.

Rien ne vient sans travail. Une relation implique beaucoup d’ajustements, de conversations et disponibilité.

Ce n’est pas toujours rose, c’est certain. Mais si votre relation rencontre des problèmes depuis maintenant trop longtemps, c’est peut-être pour l’une de ces 11 raisons.

Peut-être y verrez-vous plus clair...

1. Un manque de confiance

La confiance n’est pas quelque chose qui se bâtit en un jour. On doit être capable de faire confiance complètement à notre partenaire et pas seulement au niveau de la fidélité.

Avoir le sentiment qu’on peut compter sur l’autre peu importe la situation est primordial, surtout en période de stress ou d’un événement plus grave. L’un comme l’autre, vous devez être capable de mettre votre orgueil de côté et vous rendre disponible. La confiance s’installe lentement et se maintient en de dévouant à l’autre.

2. Un manque de communication

Et avec la communication vient l’écoute. Bon nombre de problèmes surviennent à cause d’un manque de communication et peuvent se régler avec un brin d’écoute. C’est essentiel de se sentir à l’aise de parler avec notre partenaire et pas seulement de nos problèmes, mais de ce qui nous motive, de nos rêves et de nos peurs.

3. Faites-vous assez l’amour?

Le manque de sexe au sein d’un couple est souvent l’un des premiers indices d’une relation insatisfaisante. Pour qu’un couple soit pleinement épanoui, des relations sexuelles plus d’une fois par semaine sont suggérées.

On oublie bien vite cette activité si importante lorsqu’on s’encroute dans une relation puisqu’elle n’est pas sans effort. Commencez doucement, par vous redécouvrir et prenez votre temps. Vous devez aussi être réaliste face à votre partenaire et communiquer ce que vous désirez pour maintenir cette connexion sexuelle.

Vous pouvez aussi consulter tous nos trucs pour remettre du piquant sous les couvertures.

4. Peu d’équilibre entre l’indépendance et la proximité

Les deux extrêmes peuvent bien souvent mener à une relation qui n’est pas saine. D’un côté, vous avez besoin de passer des moments ensemble pour faire des souvenirs, entretenir une complicité et apprendre sur l’autre (et oui, on peut apprendre d’une personne même après des années). Mais être TROP sédentaire et l’un avec l’autre vous empêche de vous réaliser.

Vous ne devez pas vous oublier au profit d’une relation et c’est quelque chose dont vous devez vous rappeler toute votre vie. Les intérêts que vous aviez, la petite flamme qui est en vous, c’est important de les nourrir. Ils feront en sorte de nourrir également votre relation.

5. Un manque de respect

Cette personne partage votre vie. Que ce soit depuis plusieurs années ou non, vous êtes tombé en amour pour une raison et même si vous devez vous la remémorer, vous ne devez pas la perdre de vue.

Le manque de respect est tout simplement inacceptable au sein d’un couple, pas parce que c’est votre conjoint ou votre conjointe, tout simplement parce que c’est aussi un être humain et qu’un problème peut être adressé bien mieux dans le calme.

6. Un manque d’admiration

C’est un sentiment naturel que vous ne pouvez pas forcer. C’est important de rappeler à l’autre les raisons pour lesquelles vous l’admirez. Que ce soit pour son travail, son implication à la maison, le souper délicieux qu’il ou elle a fait ou son support émotionnel, dites-le. Sans admiration, le feu d’un couple s’éteint bien rapidement.

7. Peu d’échanges intellectuels

Peu importe que les domaines intellectuels soient différents, l’important c’est qu’ils soient variés, qu’il y ait une continuité. Si elle s’intéresse à l’art sous toutes ses formes et lui strictement aux sports, les échanges auront tendance à être fades et à manquer de mousse.

Soyez curieux et parlez de sujets qui vous passionnent. Un couple doit être capable d’avoir des tonnes de conversations, peu importe la nature. Vous devez vous enrichir mutuellement, chaque jour.

8. Un manque d’humour

Et de grâce, riez. Ne vous mettez surtout pas de pression et essayez de ne pas rester de votre côté à ruminer de vieilles histoires. Innovez et faites les fous, vous n’êtes tout de même pas que deux adultes pris dans leurs responsabilités et leur travail. Vous êtes bien plus que ça, profitez-en un peu.

9. Des valeurs et priorités trop différentes

C’est généralement quelque chose qu’on découvre assez vite dans une relation. Si vous voulez des enfants dans deux ans et qu’elle planifie faire le tour du monde, il se peut qu’il y ait un petit décalage au niveau des priorités. Les valeurs sont ce qui nous aide à prendre des décisions et influent directement sur notre façon de voir la vie. Mettre les choses au clair avec votre partenaire est donc essentiel.

10. Des modes de vie trop différents

Encore une fois, si vous ne partagez pas la même trajectoire de vie, la survie du couple est incertaine. Plus tôt vous aurez écarté cette possibilité, mieux ce sera.

11. Un manque d’efforts

Pas besoin de dépenser une fortune hallucinante pour démontrer des efforts. Ça peut être aussi simple que de lui écrire un petit mot ou de faire son lavage. L’erreur que plusieurs font est de penser à tort que la relation va durer d’elle-même. C’est faux. Il faut s’aimer chaque jour.

