PHARAND GAUTHIER

Germaine



Au terme d'une vie bien remplie s'est éteinte, le 16 décembre 2016, à l'âge de, Mme Germaine Gauthier Pharand, épouse de feu Florimond Pharand, autrefois de St-Clet.Elle laisse dans le deuil sa fille Armande (Gaétan) et son fils Richard (Nicole), ses petits-enfants Yannie, Nadia et Maxime, ses trois arrière-petits-enfants, sa belle-fille Lise (Claude) et sa famille, ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis. Elle rejoint son fils Mario.La famille recevra les condoléances le jeudi 29 décembre de 19h à 22h au centre funéraire:Pour nous rejoindreau téléphone 450.373.3511ou via le web au www.emontpetit-fils.caLes funérailles auront lieu le vendredi 30 décembre 2016 à 11h30 en l'église St-Clet, située au 609, Route 201 à St-Clet. L'inhumation suivra au cimetière paroissial.