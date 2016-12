MILLER, Claude



Le 17 décembre 2016, au Centre Notre-Dame-de-la-Merci, est décédé Claude Miller, conjoint et amour de Louise Belleville Miller.Il laisse dans le deuil ses deux enfants dont il était si fier, Marie-Claude et Marc-André, ses petits- enfants adorés, Maxime et Sara Bergeron, ses soeurs Monique, feu Pierrette (feu Jean Laporte), feu Louise (Claude Bérard), son frère Ronald, ainsi que plusieurs parents et ami(e)s de longue date.La famille vous accueillera le mardi 27 décembre de 16h à 21h au:4525, CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC H3V 1E7www.dignitequebec.comLes condoléances se poursuivront le mercredi 28 décembre dès 8h30 à la chapelle de La Résurrection du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges, situé au 4601, chemin de la Côte-des-Neiges. Un service aura lieu à 9h30.Sincères remerciements à tous ceux qui ont grandement supporté Louise et les enfants durant les six derniers mois, ainsi qu'au personnel exceptionnel de l'Unité 3e Nord du CHSLD Notre-Dame-de-la-Merci.Des dons à la Fondation Gracia de ce CHSLD ou Aux Petits-Frères des Pauvres sont les bienvenus.