JEAN-RENÉ, Marie Euchariste



Marie Euchariste Jean-René est décédée le 27 novembre 2016.Elle laisse dans le deuil ses enfants, sa soeur, et leur famille, des petits-enfants, de nombreux neveux et nièces, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances à la Chapelle du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges, au 4601 Chemin de la Côte-des-Neiges à Montréal, le mercredi 28 décembre entre 13h30 et 14h30. Suivront une messe des funérailles à 14h30, puis l'inhumation à 15h30 au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.