Agenda du week-end

Ce soir, à 21 h, vous pourrez entendre Mara Tremblay en formule trio à la Place Émilie-Gamelin. Dimanche, de 9 h à 23 h, on nous propose un feu de joie, du vin chaud et de la magie dans les trois parcs: Place Émilie-Gamelin (rue Berri et rue Sainte-Catherine), Parc des compagnons de Saint-Laurent (avenue du Mont-Royal entre les rues Bordeaux et Cartier), et Parc Lahaie (Boulevard Saint-Laurent et rue Laurier).