Brennan et Bertrand courtisés par les Alouettes

Jacques Chapdelaine a demandé la permission au Rouge et Or de l’Université Laval de s’entretenir avec les entraîneurs adjoints Carl Brennan et Mathieu Bertrand dans l’optique de leur offrir un poste au sein de son personnel d’entraîneurs avec les Alouettes de Montréal.

Confirmé dans ses fonctions d’entraîneur-chef des Alouettes la semaine dernière, Chapdelaine a reçu le feu vert de son homologue Glen Constantin pour discuter avec l’entraîneur de la ligne offensive et le coordonnateur des unités spéciales du Rouge et Or.

«Nous avons eu une bonne discussion, mais, en bout de ligne, j’ai décidé de rester à Laval, a confié Brennan. Jacques voulait tâter le terrain et je lui ai demandé du temps pour réfléchir. Je l’ai rappelé, hier (mardi), pour lui faire part de ma décision. On ne s’est pas rendu au point où il m’a fait une offre.»

«Plus jeune, j’aurais peut-être poussé plus, de poursuivre Brennan qui a travaillé avec les Stampeders de Calgary en 2004, les Roughriders de la Saskatchewan en 2005 et les Eskimos d’Edmonton en 2006 et 2007. Je recherche de la stabilité et j’ai une bonne situation avec le Rouge et Or où j’aime développer des étudiants-athlètes sur le terrain et à l’extérieur. Dans la LCF, on parle de contrats entre un et trois ans pour les entraîneurs de position. C’est flatteur que les Alouettes m’aient contacté, mais je suis très heureux dans mes fonctions.»

Contacté par une équipe de la LCF pour la première fois depuis son retour à Laval en 2008, Brennan fait-il une croix définitive sur les pros? «On ne sait pas ce que le futur nous réserve, mais l’intérêt demeure si le travail est bien fait. Jacques comprend la réalité de Laval. Les entraîneurs sont ensemble depuis longtemps et travaillent dans un bon environnement. C’est plus compliqué de sortir des gens. Jacques a été compréhensif et il n’a pas tenté de me mettre de la pression.»

Responsable de la ligne offensive des Alouettes depuis trois ans, Kris Sweet ne sera pas de retour. Les Alouettes sont également à la recherche d’un coordonnateur des unités spéciales puisque Kavis Reed a été promu directeur général.

Il n’a pas été possible de parler à Mathieu Bertrand, mais l’ancien quart-arrière étoile du Rouge et Or va demeurer à Laval. Chapdelaine a dirigé Bertrand avec Laval en 1998 et 1999 ainsi qu’en 2007 avec les Eskimos d’Edmonton. Il a travaillé avec Brennan de 1997 à 2000 avec le Rouge et Or et en 2007 dans la capitale albertaine.