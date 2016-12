LAWTON, Marcel



Le 15 décembre 2016 à l'âge de 87 ans, est décédé Marcel Lawton, de Brossard. Il était l'époux de feu Pauline Turgeon.Il laisse dans le deuil ses enfants Robert (feu Francine), Paul (Louise), Marc (David), ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 29 décembre 2016 dès 13h30 à la Chapelle Notre-Dame de la Résurrection du cimetière Notre-Dame-des-Neiges, situé au 4601, chemin de la Côte-des-Neiges à Montréal. Une cérémonie religieuse y sera célébrée à 14h30, suivie de l'inhumation.Au lieu de fleurs, des dons à une oeuvre luttant contre le cancer seraient appréciés.