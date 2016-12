De quoi faire rêver

Qui a dit que les gens ne regardent plus la télévision? Si c’est le cas pour certains types d’émissions diffusées par les chaînes traditionnelles, situation en partie attribuable à l’arrivée de joueurs comme Netflix et Amazon, les événements en direct ont encore la cote. C’est particulièrement le cas lorsqu’il est question de sport.

Parlez-en au géant ontarien Rogers, dont la division média a affiché des résultats fort surprenants au troisième trimestre de 2016. Comparativement à la même période l’an dernier, les revenus ont grimpé de 13 %.

Ces hausses considérables, Rogers les attribue aux succès des Blue Jays, dont elle est propriétaire. Rappelons que Rogers possède également les chaînes sportives du réseau Sportsnet, qui lui détient pour sa part les droits de diffusion de la totalité des matchs de l’équipe.

Après deux décennies de médiocrité, les Blue Jays ont réussi à se qualifier pour les séries au cours des deux dernières saisons, offrant à leurs propriétaires et à leurs partisans des mois d’août et de septembre palpitants.

Cotes d’écoute records

Les victoires ont mené à la meilleure moyenne d’assistance de la Ligue américaine la saison dernière et à des records de cotes d’écoute pour Sportsnet. Évidemment, lorsque les partisans sont au rendez-vous, les annonceurs y sont également.

Alors que l’année 2016 tire à sa fin, il sera intéressant de voir les prochains résultats financiers de Rogers, les Jays ayant disputé deux rondes éliminatoires en octobre. Mais surtout, il sera intéressant de voir si l’on pourra s’inspirer de ce modèle d’affaires à Montréal, où les efforts visant à ramener une équipe des majeures se poursuivent.

On sait que ce n’est pas l’amour fou entre le propriétaire des Rays de Tampa Bay et les élus locaux. Récemment, il a évoqué la possibilité de déménager son équipe. Avec les récents succès sur le terrain et sur le plan financier des Blue Jays, les investisseurs montréalais de même que les entreprises médiatiques comme Québecor et Bell doivent surveiller la situation de près.

Mais, comme dans le cas des Blue Jays, pour que l’expérience s’avère un succès, il faut d’abord et avant tout être prêt à allonger des millions pour mettre une équipe compétitive sur le terrain.

À l’aube d’une nouvelle année, il est permis d’y croire.

Réveil du Canada ?

Tradition oblige, c’est le 26 décembre, soit ce lundi, que se met en branle le Championnat du monde de hockey junior. Événement fort populaire d’un bout à l’autre du pays, le tournoi se tient cette année à Montréal et à Toronto.

Comme il joue à domicile, le Canada sera-t-il en mesure de retrouver ses moyens, lui qui n’a gagné ce tournoi qu’une seule fois depuis cinq ans. Outre cette victoire en 2015, le Canada, qui est généralement la puissance de ce tournoi, avait obtenu la médaille de bronze en 2012.

Les matchs de la ronde préliminaire du tournoi, présentés à RDS et TSN, se tiendront du 26 au 31 décembre. Le Canada affrontera la Russie lundi, la ­Slovaquie mardi, la Lettonie jeudi et enfin, les États-Unis la veille du jour de l’An.

Les tweets de la semaine...

Jagr deuxième

Jaromir Jagr a ­rejoint Mark ­Messier au deuxième rang des pointeurs de l’histoire de la LNH. Même s’il pourrait encore jouer pendant quelques saisons, on peut déjà confirmer que Jagr terminera sa carrière au deuxième rang, Wayne Gretzky a une avance de près de 1000 points en tête. Jonathan Huberdeau semble apprécier chaque moment partagé avec Jagr dans la LNH.

« Je suis ­reconnaissant de pouvoir jouer avec cette légende. Le deuxième rang de l’histoire, ce n’est pas si mal. »

Dans une classe à part

En cette ère de plafond salarial et de joueurs ­autonomes, la domination des Patriots de la Nouvelle-Angleterre depuis 2001 défie toute logique. Dimanche, l’équipe a remporté un 14e titre de division en 16 ans et un 8e d’affilée, le tout avec le même entraîneur-chef et le même quart. Même le département de la recherche de la NFL est impressionné.

« Le duo ­Belichick-Brady a ­maintenant remporté 14 titres de division. Le précédent record était de sept. »

Drôle d’année

Alors que l’année 2016 tire à sa fin, on tournera la page sur une année remplie de rebondissements. Il y a eu la victoire des Cubs en Série mondiale, sur le plan sportif. Au plan politique, ­difficile de passer sous silence l’élection de ­Donald Trump. Un compte parodiant l’attaquant des Blackhawks Patrick Kane estime que la LNH nous réserve aussi quelques surprises de taille.

« Les Blue Jackets ont remporté dix matchs d’affilée et le Wild huit. Dites-vous que tout est possible en 2016. »

À surveiller...

Ça se corse

Avec seulement deux matchs à disputer ans la NFL, plusieurs équipes luttent pour une place en séries. Mieux encore, le ­hasard a voulu que certaines de ces équipes s’affrontent dans des matchs cruciaux cette fin de semaine.

Demain, on surveillera tout particulièrement les affrontements entre Minnesota et Green Bay (13 h à RDS et CTV), qui tentent de rattraper les Lions. En soirée, les Bengals et les Texans (20 h 30 à TVA Sports et Sportsnet) croiseront le fer. Après avoir ­effectué un changement au poste de quart-arrière, les Texans ne peuvent se permettre de perdre, eux qui sont en plein cœur d’une lutte à trois équipes. Dimanche, Ravens et Steelers (16 h 30 à TVA Sports et Sportsnet) s’affrontent afin de déterminer qui occupera le premier rang de leur division. Enfin, en soirée, Denver et Kansas City (20 h 30 à RDS, TSN et NBC) disputent un match qui pourrait officiellement exclure les champions en titre du Super Bowl des éliminatoires.

Les cinq suggestions de la semaine

HOCKEY

Photo d'archives, AFP

Pour son dernier match avant le congé de Noël, et avant de prendre la direction de la Floride, le Canadien doit se mesurer aux surprenants Blue Jackets de ­Columbus.

► Le vendredi 23 décembre à 19 h à RDS et Sportsnet East

BASKETBALL

Photo d'archives, AFP

Comme cadeau de Noël, les amateurs de basketball pouvaient difficilement demander mieux. Duel entre les finalistes du ­printemps dernier, les Cavaliers et les Warriors.

► Le dimanche 25 décembre à 14 h 30 à Sportsnet One

HOCKEY

Photo d'archives, Agence QMI

On a droit à un affrontement qui ne passe jamais inaperçu en ouverture du Championnat du monde de hockey chez les juniors alors que le Canada se mesure à la Russie.

► Le lundi 26 décembre à 20 h à RDS et TSN

HOCKEY

Photo d'archives, AFP

Avec Sidney Crosby et Evgeni Malkin en santé, les Penguins constituent une équipe ­redoutable cette saison. Les ­Devils auront la lourde tâche de les arrêter mardi.

► Le mardi 27 décembre à 19 h à TVA Sports

HOCKEY

Photo d'archives, Pierre-Paul Poulin

Face à Jaromir Jagr, Roberto Luongo et aux Panthers, le Canadien devrait se sentir comme chez lui alors que plusieurs ­partisans en vacances en Floride seront sur place.

► Le jeudi 29 décembre à 19 h 30 à RDS et Sportsnet East