Explosion de feux d’artifice au Mexique : 35 morts

Le bilan de l’explosion survenue au Mexique sur le plus grand marché de feux d’artifice du pays près de Mexico s’est alourdi à 35 morts, ont annoncé jeudi les autorités, après deux décès.

«Les deux derniers décès concernent deux femmes, dont une mineure» blessées dans le drame, selon un communiqué des autorités de l’État de Mexico.

Au total 26 personnes sont décédées au moment de l’explosion sur ce marché de Tultepec, au nord de Mexico, et neuf autres à l’hôpital.

Sur les 60 personnes blessées, plusieurs sont dans un état très grave, a informé jeudi le procureur de l’État de Mexico, Alejandro Gomez, ce qui fait craindre un bilan encore plus lourd.

Mercredi, un enfant souffrant de graves brûlures a été transféré dans un hôpital spécialisé de Galveston (Texas), aux États-Unis. D’autres mineurs attendaient jeudi d’être transférés vers ce même hôpital.

Les autorités ont avancé parallèlement leur travail d’identification des victimes grâce à des prélèvements ADN et seules deux victimes n’ont pas encore pu être identifiées.

«Il nous faudra du temps pour assimiler cette tragédie et soigner les plaies» a déclaré le prêtre de l’église de Tultepec lors des obsèques jeudi de trois victimes - deux femmes et une petite fille de 12 ans - qui ont été portées en terre au milieu des cris de douleur et de la musique d’un groupe de mariachis.

La tragédie s’est déroulée mardi après-midi sur ce marché spécialisé dans les produits pyrotechniques qui accueillait de nombreux visiteurs à l’approche des fêtes de fin d’année.

Pour une raison encore inconnue, une série d’explosions en chaîne s’est déclenchée, dévastant les nombreux étals et faisant presque totalement disparaître ce marché.

En septembre 2005, le lieu avait déjà été totalement détruit par un incendie provoqué par l’explosion de feux d’artifice à l’occasion de la fête nationale d’indépendance. L’année suivante, un autre incendie avait détruit plus de 200 stands, sans faire de victimes.