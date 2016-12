Fleury en a plein son masque

COLUMBUS | Marc-André Fleury n’est clairement plus le gardien numéro un des Penguins de Pittsburgh. Jeudi soir, face aux Blue Jackets, Matt Murray a obtenu un septième départ au cours des neuf derniers matchs.

Remplacée par Fleury au cours de la troisième période, après avoir accordé six buts sur 23 lancers, la recrue a tout de même vu de l’action dans chacune de ces neuf rencontres.

Le Sorelois affichait toujours son sourire permanent lorsque le représentant du Journal de Montréal est allé à sa rencontre au terme de l’entraînement matinal de Penguins. Mais il est certain que la situation commence à l’irriter au plus haut point.

«Je ne veux pas faire de scène ou me donner en spectacle, mais disons que ça commence à bouillir en dedans», a-t-il ajouté après quelques instants d’hésitation.

On peut le comprendre. En santé (et si on fait exception de la saison écourtée par le lock-out), Fleury n’a jamais gardé moins de 62 matchs par hiver depuis sa première saison complète dans le circuit Bettman, en 2006-2007.