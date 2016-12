Guy Lafleur visite les troupes canadiennes en Grèce, en Ukraine et au Koweït

En cette période de l’année, Guy Lafleur a saisi l’occasion d’encourager les troupes canadiennes basées en Grèce, en Ukraine et au Koweït. Parmi les autres membres de la délégation se trouvaient les médaillés olympiques Donovan Bailey, Tessa Bonhomme, Geneviève Lacasse et Erica Wiebe, sans oublier le populaire chanteur Jonas et l’humoriste John Shenham.

Photo courtoisie, Caporal-chef Pat Blanchard

Les militaires – la caporale-chef Jennifer Kusche, le colonel Stéphane Boucher, la major Julie Jalbert, le caporal-chef Pat Blanchard et le caporal-chef Aaron Hawthorne – et les membres de la délégation sont sous un sapin de Noël sur l'île de Crète, en Grèce, dans la ville de La Canée.

Photo courtoisie, Caporal-chef Pat Blanchard

Le chanteur montréalais Jonas, qui a amorcé sa carrière solo en assurant les premières parties de la tournée nord-américaine de Van Halen, a offert une magnifique prestation pour les troupes en Ukraine.

Photo courtoisie, Caporal-chef Pat Blanchard

Le médaillé d’or olympique Donovan Bailey est en compagnie du maître de deuxième classe Delany sur le NCSM Charlottetown, en Grèce.

Photo courtoisie, Caporal-chef Pat Blanchard

Les membres des troupes canadiennes en Ukraine ont pris plusieurs photos avec le sprinteur canadien Donovan Bailey, qui avait établi le record du monde au 100 mètres lors des Jeux olympiques de 1996.

Photo courtoisie, Caporal-chef Pat Blanchard

Les pilotes – les capitaines Cory Proulx et Jason Miller – ont discuté de hockey avec Guy Lafleur, lui-même un pilote, qui s’informait des différents aspects de leur travail.

Photo courtoisie, Caporal-chef Pat Blanchard

Guy Lafleur est toujours aussi populaire auprès des amateurs de hockey. Le matelot de première classe Davidson était très heureux de pouvoir discuter avec lui des beaux moments de sa carrière.

Photo courtoisie, Caporal-chef Pat Blanchard

Lors de sa visite sur le navire canadien de Sa Majesté (NCSM) Charlottetown, en Grèce, Guy Lafleur a rencontré le matelot de première classe Dean.