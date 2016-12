La pollution des égouts fait monter leurs taxes de 700$

La municipalité ignore aussi à quel endroit exactement les contaminants ont été déversés. Elle ne sait pas non plus qui est responsable. «On a tout essayé, accompagnés de spécialistes, pour trouver la source. On a passé le réseau au complet. On espérait trouver qui était à l’origine de la situation, car les assurances de la municipalité ne couvrent pas ça. Ce n’est bon pour personne», ajoute le maire.