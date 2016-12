La vente Steam des Fêtes est complètement folle

La vente Steam des Fêtes est enfin commencée et se terminera le 2 janvier.

Les gamers ont eu une journée difficile aujourd’hui. Steam était muet quant à sa fameuse vente hivernale; tôt ce matin, il n’y avait rien en vente. Vers 9h, certains joueurs sur Facebook disaient que la vente allait commencer à 10h. Ensuite, à 12h. Rien. C’était la folie sur les comptes Twitter et Facebook de Steam.

@steam_games Waiting for the sale — Wizard (@WizardIF) December 22, 2016

@steam_games When does the sale start? >.> — PoisedFilms (@ECreepers) December 22, 2016

@steam_games waiting for the sale also — Ahmed Faraz (@bloodsuck3r39) December 22, 2016

@steam_games When are you going to start winter sale ? — Yuri © (@YuriSant0s) December 22, 2016

À 13h, la vente a enfin débuté. Mais, Steam garde toujours le silence...car il y a de nombreux problèmes techniques à cause de l’achalandage.

Avant que le site ne plante encore, voici quelques titres intéressants qui sont en vente!

Cities Skyline: 32,99$ 8,24$

8,24$ Doom 79,99$ - 26,39$

Watch Dogs 2 79,99$ - 53,59$

Grand Theft Auto V 69,99$ - 34,99$

Dark Souls III - 66,49$ - 33,24$

Planet Coaster 60,00$ - 51,00$

Stardew Valley 16,99$ - 11,38$

Le bundle «Classic Sirra» 275,57$ - 24,81$

Clustertruck 16,99$ - 10,19$

The Stanley Parable 16,99$ - 3,39$

Pour le reste, tentez votre chance sur le site de Steam!