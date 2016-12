Le cadeau de Noël de Michèle Richard

Celui à qui l’on doit les spectacles Le retour de nos idoles, présentés en 2011, 2012 et 2013, croit que l’industrie du divertissement aurait intérêt à miser sur la génération des 50 ans et plus.

«Il y a 2,7 millions de personnes de 50 ans et plus, au Québec, sur une population d’environ 7,8 millions [...] Quand on regarde ça, on réalise qu’il n’y a pas grand-chose qui s’adresse à eux.»