Le Nouveau-Brunswick se met à la remorque des autres, accuse Barrette

Gaétan Barrette accuse le Nouveau-Brunswick de «se mettre à la remorque des autres provinces et territoires pour obtenir une meilleure offre» du gouvernement fédéral pour les transferts en matière de santé.

C’est le reproche que le ministre de la Santé du Québec a écrit, en français et en anglais jeudi, sur son compte Twitter après avoir appris que le gouvernement du Nouveau-Brunswick avait conclu une entente avec le gouvernement fédéral pour les transferts de santé.

L’accord de 10 ans prévoit que le Nouveau-Brunswick pourra se prévaloir d’une entente comportant de meilleures conditions pouvant survenir ultérieurement entre Ottawa et une autre province. Fredericton accepte l’indexation de 3 % des transferts en santé provenant du fédéral plus un montant supplémentaire de 230 millions $ en soins à domicile et en santé mentale.

« Un problème »

Gaétan Barrette souhaitait ardemment que le front commun des provinces tienne pour s’opposer à la proposition d’Ottawa de réduire de 6 % à 3 % l’indexation du financement annuel du fédéral pour les soins de santé dans les provinces. «Selon Jane Philpott (ministre fédérale de la Santé), moins de financement égale meilleur accès. Bon ben, Houston, on a vraiment un problème», a écrit M. Barrette sur Twitter.

La rumeur d’un accord entre Ottawa et le Nouveau-Brunswick courait, mercredi, dans les corridors de l’Assemblée nationale et le ministre Barrette s’était permis de lancer un appel du pied au gouvernement de Brian Gallant.

«Je ne peux pas croire que M. Gallant va choisir de mettre en péril les services de ses citoyens», avait déclaré M. Barrette, qui excluait alors toute négociation bilatérale Québec-Ottawa, prétextant que le front commun des provinces et territoires tenait le coup.

Gallant réplique

Mis au fait des déclarations du ministre Barrette, le premier ministre Gallant n’a pas tardé à répliquer. «C’était d’autant plus surprenant qu’un ministre québécois de la Santé dise au Nouveau-Brunswick comment gérer les soins de santé et comment négocier avec le gouvernement fédéral», a-t-il lancé.

Ottawa et Fredericton ont convenu de préparer de concert un plan de ventilation des fonds accordés et de reddition de comptes. Au Québec, le gouvernement Couillard tient mordicus à déterminer seul comment l’argent du fédéral sera dépensé. Le Nouveau-Brunswick est la première province à parvenir à une entente avec Ottawa sur le front de la santé, créant une brèche dans le front commun des provinces.

Détails de l’entente :

Accord de 10 ans qui prévoit :