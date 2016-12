L’économiste Dominique Vachon n’est plus

MONTRÉAL – L’économiste Dominique Vachon est décédée. Elle avait 54 ans. Son décès annoncé jeudi est survenu le 15 décembre.

Mme Vachon avait notamment été au cours de sa carrière vice-présidente et économiste en chef de la Banque Nationale, directrice générale de la Financière du Québec, directrice générale de la réglementation à l’Autorité des marchés financiers et présidente et chef de direction de la Croix Bleue du Québec. En 1997, elle avait obtenu le prix Femme d’affaires décerné par la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain.

Elle s’est aussi fait remarquer dans les médias en tant qu’analyste dans la presse écrite et à la télévision.

Dominique Vachon était l’épouse de feu Jean-René Gauthier, décédé en décembre 2009 à l’âge de 58 ans.

Un hommage sera rendu à Mme Vachon au cours du mois de janvier.