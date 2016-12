Les coups de cœur de... Angela Price

Il y a tant de choses à savoir sur Angela Price! Elle est la douce moitié de Carey Price­­, le célèbre gardien de but des Canadiens, mais elle est aussi une blogueuse en vogue. Elle est également engagée dans l’organisation du Club des petits-­déjeuners. Et pour Noël, la jolie blonde emballe des cadeaux pour soutenir les ­enfants dans le besoin. Montréalaise depuis huit ans, la jeune femme partage avec nous ses coups de cœur en ville.

Le restaurant ­favori?

Photo Facebook

J’adore le Copper Branch. Je m’y rends souvent pour luncher. Leur spécialité est basée sur un menu végétarien. Tous leurs légumes sont frais et les plats sont santé. Je commande toujours le bol de Méditerranéo. Tout est délicieux!

Un endroit où ­prendre un café?

Photo courtoisie

Je suis maman maintenant d’un nouveau-né et pour être franche, c’est plus difficile pour moi de siroter un café tranquille dans un endroit. Pour ces raisons, j’aime le ­service au volant de chez Starbucks! De toute façon, j’ai toujours fréquenté les Starbucks, car c’est dans ma ville ­d’origine, Seattle, que tout a débuté pour l’entreprise.

L’activité préférée?

La photographie. C’est vraiment une passion. J’ai suivi des cours et j’aime beaucoup me consacrer aux portraits. J’adore prendre en photo les membres de ma famille et les amis qui me sont chers. J’ai d’ailleurs lancé mon blogue, il y a un peu plus d’un an, grâce à la photographie. Byangelaprice.com est un blogue qui ­jumelle l’art de vivre et les photos.

Quel sens donnez-vous à la fête de Noël?

Photo courtoisie

Pour ma famille et moi, il y a un côté religieux, car nous sommes croyants. C’est donc à propos de la naissance de Jésus. Cependant, depuis quelques années, Noël signifie aussi le temps de redonner à la communauté. Dans ma famille, on ne se donne plus de cadeaux, sauf aux enfants. Au lieu d’acheter des présents, on préfère donner cet argent aux divers organismes. Justement, je consacre du temps au Club des petits-déjeuners en emballant des cadeaux aux Promenades Saint-Bruno. Tout l’argent ramassé ira à cette fondation. C’est un ­organisme qui me tient à cœur, car je m’y ­implique tout au long de l’année. Je trouve ça ­tellement important et cela fait du bien de ­donner! Je vous invite en grand nombre à faire emballer vos cadeaux aujourd’hui et demain!

À quoi ressemble Noël chez la ­famille Price?

Photo Pierre-Paul Poulin

Honnêtement, c’est vraiment tranquille. Le jour de Noël, c’est seulement Carey, notre bébé et moi. Cette année, les joueurs n’ont que trois jours de congé. On n’a donc pas le temps de rejoindre ­notre famille à Seattle. On organise tout de même un souper entre nous et invitons les coéquipiers de Carey qui restent en ville. Ensuite, c’est l’occasion de nous reposer, de regarder des films de Noël et de manger de la restauration rapide!

Un créateur de mode montréalais que vous admirez?

Photo Facebook

Honnêtement, j’ai eu un coup de cœur pour la nouvelle ligne d’Alyssa Flynn, qui est aussi la femme du joueur de hockey Brian Flynn. Les vêtements Saved Kisses sont eco-friendly. Elle redonne une partie de ses profits au sauvetage des animaux. En outre, elle a porté, à notre party de Noël, un très beau jumpsuit et c’était tellement chic et élégant. J’ai adoré!

Si j’étais maire de Montréal, je...

Aux États-Unis, le gouvernement donne à l’école un petit-déjeuner aux enfants dans le besoin. Si j’en avais le pouvoir, je reproduirais la même chose ici. Blague à part, j’aimerais également que les pancartes de stationnement soient en français et en anglais! Cela m’éviterait tellement de contraventions! Pourtant, je fais beaucoup d’efforts pour ­apprendre le français! J’ai eu des tuteurs et je suis des cours à l’Université Concordia!

Le plus beau souvenir de la métropole?

La première année qu’on a déménagé ici fut mémorable. On ne connaissait pas la ville ni personne. Je me suis liée d’amitié avec les autres copines des joueurs et on sortait ­découvrir Montréal! Je me rappelle être ­arrivée au mois d’octobre et avoir été ­emballée par la neige!

Que possède Montréal que les autres villes n’ont pas?

Je dirais que c’est une ville avec un cachet historique. Le Vieux-Montréal en témoigne. Je dois aussi mentionner que c’est la meilleure ville de hockey. Nos fans sont les meilleurs! Ils sont si passionnés et soutiennent sans borne l’équipe.