Les dindons de la farce

L’augmentation des taxes municipales et scolaires, voilà un sujet qui vous interpelle grandement.

Le Tweet «Où va votre argent? En 3 ans, hausse de 1,4 milliard des taxes municipales et de 600 millions des taxes scolaires.» que j’ai lancé mardi pour inviter les gens à lire ma chronique sur ladite «Hausse abusive» a fait l’objet de 11 420 vues sur Twitter.

S’y ajoutent 1500 partages sur Facebook de la chronique et plus de 200 commentaires sur les différentes plateformes.

Bref rappel des faits. Nous allons payer en 2017 autour de 14 milliards de dollars en impôt foncier, dont 11,8 milliards en taxes municipales et 2,2 milliards en taxes scolaires. Depuis l’arrivée au pouvoir du gouvernement Couillard, la facture de l’impôt foncier a ainsi grimpé de 2 milliards, soit de 16,3 %. Cinq fois plus que l’inflation.

La hausse des taxes scolaires est attribuable aux compressions budgétaires imposées par Québec, le manque à gagner ayant été refilé aux contribuables!

DURES CRITIQUES

C’est toutefois la hausse de taxes municipales de 1,4 milliard en trois ans qui soulève de dures critiques.

Pourquoi? Les contribuables en ont ras le bol de voir les employés municipaux gagner (pour un travail similaire) une rémunération nettement supérieure à leurs pairs des autres paliers de gouvernement, soit 41,5 % de plus que les fonctionnaires du Québec et 22,8 % de plus que ceux du gouvernement fédéral. Les employés municipaux gagnent 20 % de plus que les syndiqués du privé et 47 % de plus que les non-syndiqués du privé.

VOS COMMENTAIRES

Les élus municipaux ont-ils manqué à leur devoir de bon gestionnaire des deniers publics en accordant pareille rémunération supérieure?

La réponse est simple. Au Québec, on ne veut pas de chicanes! Alors Québécois, veuillez passer à la caisse! Ghislain N.

Extortion pure et simple! Catherine P.

Le gouvernement a agi en hypocrite en passant par la porte d’en arrière pour arriver à ses fins. Ghislaine D.

Le PLQ nous dira qu’ils sont bons d’avoir un budget équilibré... après avoir pelleté dans la cour des commissions scolaires et municipalités... Kathleen F.

Un autre bel exemple que ce gouvernement nous siphonne. Révoltant. Richard S.

Les municipalités sont prises à la gorge, et nous sommes les dindons de la farce. McC.

Il serait temps d’avoir une charte des contribuables qui limiterait les hausses de taxes et de tarifs à l’inflation. Guy T.

Est-il encore pertinent d’être propriétaire au Québec? Ou avons-nous les moyens financiers de l’être? Frances D.

Serge V. garde espoir. Il croit que le nouveau pacte fiscal conclu avec les municipalités leur procurera plus de pouvoirs lors des prochaines négociations avec leurs employés. Ce qui, dit-il, va permettre de régulariser les dépenses salariales.

Jeannot D. ajoute: «Il faut mettre au pas les roitelets municipaux dépensiers, et les syndicats profiteurs.»

Réplique de Harold S. «J’ai bien hâte de voir ça. J’en doute!»

Il reste une question de fond: «Peut-on savoir, demande Linda H., pourquoi le gouvernement a laissé faire les municipalités au lieu de leur imposer des barèmes salariaux calqués sur ceux de l’administration provinciale?»