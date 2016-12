Lettres d’un amoureux de l’amour et de la langue française

J’ai travaillé pendant près de deux ans à la bibliothèque de la prison où je séjournais.

Je sortais régulièrement, en compagnie de gardiens, pour acheter des livres, afin d’enrichir la bibliothèque. Je trouvais chez Renaud-Bray ou chez Leméac, qui était aussi une librairie, rue Laurier Ouest dans Outremont, ce qu’il me fallait pour satisfaire les goûts des détenus.

À tout bout de champ, mais surtout à la Saint-Valentin, ils étaient nombreux à venir me demander d’écrire une lettre d’amour à leur blonde. Souvent, ces mots que j’écrivais à une princesse inconnue de moi pouvaient faire toute la différence pour quelqu’un qui se morfond «en dedans» et qui se demande si sa blonde continue à l’attendre fidèlement. J’en savais quelque chose, étant moi-même amoureux et un peu inquiet. Aussi, je me décarcassais à leur écrire les plus belles lettres d’amour, sachant que ces mots devenaient leur bouée de sauvetage et représentaient la lumière au bout du tunnel.

J’ai toujours été un indécrottable amoureux, surtout depuis ma lecture de La Princesse de Clèves, à 15 ans. Les amours impossibles, ça me connaît. Il semble bien que pour François Mitterrand, qui fut président de la France pendant deux mandats, de 1981 à 1995, il en fut de même et qu’il a fredonné toute sa vie cette chanson du 18e siècle: «Plaisir d’amour ne dure qu’un instant/Chagrin d’amour dure toute la vie». Les 1218 lettres qu’a écrites François Mitterrand à la mystérieuse «Mademoiselle Anne Pingeot» sont d’une beauté fulgurante et d’une ferveur redoutable. Elles traduisent une tourmente permanente propre à l’amoureux fébrile qui doute en permanence et toutes sont empreintes d’une culture littéraire qui avive nos sens.

33 ans de passion

Cette correspondance secrète et assidue, qui prend parfois des allures torrides, s’étale sur 33 ans, de 1962 à 1995. Lorsque François Mitterrand rencontre Anne, elle a 19 ans et lui, 45. Elle est étudiante en histoire de l’art et lui, l’homme marié, avait été mêlé aux turbulences politiques depuis plusieurs années. Pourtant, aucune allusion à la politique dans ces lettres, uniquement le souffle d’une passion dévorante qui ne s’éteindra qu’avec la mort de son auteur, en 1996. Bien sûr, on suit l’homme politique dans ses multiples fonctions officielles, dans ses va-et-vient à travers la France et à l’extérieur de l’Hexagone, mais ces descriptions d’un quotidien non banal ne servent que de décor pour camper cette énergie amoureuse et pour étaler ces désirs qui procurent à la fois joie et inquiétude et où l’amant éperdu se met à nu.

«Vous êtes pour moi la vie, la mort, le sang, l'esprit, l'amitié, la paix, l'espoir, la joie, la peine», écrit-il. S’il s’écoutait, il lui écrirait tous les jours. «Quinze jours sans vous apercevoir, c’est plus long que ma patience.» Il parle même d’exil lorsqu’il est longtemps sans la voir. Il se fait poète: «Un monde que ­j’espérais/S’est ouvert devant moi/Le bonheur porte un nom/Le même peut-être que celui du chagrin/Mais bonheur ou chagrin je l’aime/Anne.» Il dédaigne même ses activités politiques «avec le public, toujours inconnu, qu’il faut convaincre avec des discours et des idées», puisqu’elles lui grugent le temps qu’il pourrait consacrer à l’amour de son Anne chérie, qui compte plus que tout au monde.

Écritures, lectures qu’il commente et recommande, promenades, conversations, étreintes, rencontres discrètes forment la matière première de ces échanges émouvants. Et lorsqu’il est seul, il bénit la solitude qui lui permet de retrouver en pensées et en souvenirs son «amour d’Anne», qu’il appelle aussi «ma merveilleuse fille». «Je l’attendais [la solitude] comme on attend un rendez-vous longuement espéré.»

On peut facilement imaginer que la vie de la destinataire de ces ­lettres n’a pas été un long fleuve tranquille. On en apprend peu sur elle dans cette correspondance où Mitterrand évoque ici et là quelques malentendus, des rendez-vous ratés, des adieux impossibles, des ruptures. De cette passion secrète, naît, en 1974, une enfant désirée, Mazarine, à qui il écrit aussi quelques lettres.

Voici un cadeau merveilleux à offrir à l’amoureux qui sommeille quelque part en nous. Joyeux Noël!