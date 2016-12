Nate Diaz ne répondra pas aux appels de l'UFC pour moins de 20 M$

Les rumeurs d'un combat de championnat intérimaire des légers entre Khabib Nurmagomedov et Nate Diaz pour pallier à l'absence indéterminée du champion Conor McGregor ont permis à Nate Diaz de donner ses conditions: il veut un duel d'importance à 155 lb, ou 20 M $ pour tout autre combat.

«Je me battrai seulement pour un gros combat à 155 lb, ou j'exige 20 M$ pour répondre aux autres appels de l'UFC. En attendant, je continue de vivre ma vie», a expliqué Nate Diaz dans un message texte envoyé au MMAfighting.com, mercredi soir.

Pendant que le champion, «The Notorious», est à l'écart de l'Octogone pour une durée indéterminée afin de bien accueillir son nouveau-né (entre autres), l'UFC s'affaire à mettre sur pied un combat de championnat intérimaire qui devrait déterminer le prochain adversaire de McGregor.

Si le combat entre Diaz et Khabib se concrétise (ce qui serait surprenant, comme vous le comprendrez un peu plus loin) et que Diaz gagne, la table sera bien mise pour que le combattant de Stockton et Conor McGregor en terminent avec leur rivalité une bonne fois pour toutes.

Diaz a choqué le monde entier lorsqu'il a soumis l'Irlandais au deuxième round en mars à l'UFC 196.

McGregor a remporté le deuxième affrontement en août par décision majoritaire. Le juge Glenn Trowbridge a remis une carte de pointage nulle, tandis que les deux autres ont marqué le combat en faveur de Conor, soit 48-47.

Mais bon, ça, c'est si, à son retour, le champion des légers ne décide pas d'affronter Tyron Woodley pour le championnat des mi-moyens, et si Diaz remporte le titre intérimaire...

Pas dans les plans de l'UFC

Nate Diaz peut bien énumérer ses conditions, mais si l'UFC ne souhaite pas inclure Diaz dans un potentiel duel pour le titre intérimaire, ces déclarations ont peu de poids.

Le plan de la promotion serait plutôt d'organiser un affrontement entre Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson.

Le premier est toujours invaincu en 24 combats professionnels. Dans l'UFC, il présente une fiche de huit victoires.

«El Cucuy», lui, a remporté ses neuf derniers combats.

"Just For Kicks" • #UFCMexico #TonyFergusonMMA #SnapDownCity #SnapJitsu #CucuysCoolDown

Les deux ont passé tout près de s'affronter à deux reprises. La dernière fois, c'était en avril 2016, mais Ferguson a été contraint de se retirer en raison d'une blessure.

Jose Aldo, le champion des plumes, serait aussi dans les discussions. Cependant, Khabib considère qu'il devra tôt ou tard affronter Ferguson: «c'est ce que les fans diront, et je suis d'accord avec eux.»

Beaucoup d'argent!

20 M$, ce ne sont pas «des pinottes». Est-ce que Diaz mérite cette somme astronomique?

Le vétéran est bien connu des amateurs, mais ce sont ses combats contre McGregor qui lui ont permis de devenir une vedette aux yeux du grand public.

Avant son premier affrontement contre l'Irlandais, Diaz a encaissé un mince chèque de 40 000$ pour son combat contre Michael Johnson.

À l'UFC 196, lui et Conor ont respectivement reçu un salaire de base de 500 000$ et de 1 M$. Cependant, avec ses revenus liés aux achats à la carte, le salaire de «The Notorious» aurait grimpé à plus de 10 M$.

Au total, 1,6 M de téléspectateurs ont payé pour la carte en passant par leur câblodistributeur.

Lors de leur deuxième combat, McGregor a reçu un salaire de base de 3 M$, tandis que Diaz en a reçu un de 2 M$.

Les deux ont encaissé près de 15 M$ chacun en août.

Le nombre d'achats à la carte du deuxième combat était très semblable aux chiffres du premier.

Il ne fait donc aucun doute qu'un troisième combat rapporterait gros pour l'UFC et les athlètes impliqués.

Lorsque Nate Diaz sert de tête d'affiche sans Conor, il présente des chiffres respectables à travers les années, selon Tapology.

2009: Diaz c. Guillard (Spike TV) - 2,9 M de téléspectateurs

2010: Diaz c. Maynard (Spike TV) - 1,7 M de téléspectateurs

2012: Diaz c. Miller (FOX) - 2,4 M de téléspectateurs

2012: Diaz c. Henderson (FOX, championnat) - 4,4 M de téléspectateurs en moyenne, maximum de 6 M

Est-ce que ces chiffres seraient aussi bons avec un événement à la carte, pour lequel les gens doivent débourser 60$ ?

Pourquoi pas? Après tout, il est le troisième combattant favori des fans!