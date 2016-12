Payant, les stats avancées

Alexander Radulov n’est pas arrivé par hasard sur la glace du Centre Bell. Marc Bergevin avait longuement mûri et préparé son coup. Déjà, pendant la saison de misère que traversait le Canadien la saison dernière, Bergevin était à l’œuvre.

Photo Ben Pelosse

Il a commencé par recevoir des rapports de son dépisteur en Russie chargé de surveiller le hockey junior et la KHL. Puis, à plusieurs reprises, il a envoyé d’autres dépisteurs du Canadien voir jouer Radulov avec son équipe. Ils ont agi avec le plus de discrétion possible et ont rapporté des comptes rendus personnels à Bergevin.

Pendant ce temps, Bergevin obtenait des statistiques avancées sur Radulov. Soit en se fiant aux données fournies par la KHL qui s’aligne sur la Ligue nationale dans ce domaine, soit en mandatant du personnel à Montréal pour préparer une analyse de ces statistiques à partir des matchs télévisés de la KHL.

«Mais quand Marc (Bergevin) a eu toutes ces données en main, il était essentiel pour lui de rencontrer Alexander Radulov en personne, yeux dans les yeux. Marc avait des questions et il lui fallait avoir les réponses de Radulov. Son sérieux, sa nouvelle vie familiale, son enfant, son envie de jouer dans la Ligue nationale et à Montréal. Marc voulait absolument tester son propre feeling avant de prendre une décision», raconte John Sedgwick, le directeur des affaires juridiques chez le Canadien de Montréal. Photo d'archives

Pour être plus clair, il est le Julien Brisebois du Canadien. Un avocat, un ancien de la Ligue nationale de hockey pour qui il a œuvré pendant sept ans à Toronto, un spécialiste des négociations avec les joueurs et leurs agents et de la lourde responsabilité de faire des pirouettes avec le plafond salarial.

En plus, c’est lui chez le Canadien qui veille sur le département externe des statistiques avancées... la nouvelle fureur de la Ligue nationale.

AH ! LES STATISTIQUES AVANCÉES !

Sedgwick sourit quand on aborde le sujet des statistiques avancées. Il avait accepté cette entrevue à la condition qu’elle soit pédagogique et qu’il puisse garder confidentiels tous les efforts mis par le Canadien pour rester parmi les leaders de la LNH dans ce domaine fascinant.

Quand on voit jouer le Canadien depuis le début de la saison, quand on regarde Michel Therrien prendre une succession de bonnes décisions, on peut se douter que Therrien fait plus que se fier à son instinct. Le Canadien est hyper discret sur le sujet, mais plusieurs soutiennent que l’utilisation des statistiques avancées aide souvent Michel Therrien à voir clair dans le jeu et le comportement de ses hommes. Mais quand, comment et pourquoi? Quelles statistiques et qui les fournit à l’organisation?

On sait que le Canadien n’a pas renouvelé le contrat de son spécialiste en statistiques avancées à la fin de la saison. D’ailleurs, Matt Pfeffer a créé une controverse en soutenant que les statistiques avancées de P.K. Subban étaient de loin supérieures à celles de Shea Weber.

ALGORITHMES RAFFINÉS

À la place de Pfeffer, l’organisation a confié un mandat très large à une firme: «Ça dépend des firmes. Mais il peut y avoir une douzaine de passionnés occupés dans une salle avec des équipements sophistiqués à décortiquer un match de hockey. Ils peuvent travailler plus de douze heures sur un match. Ils recueillent toutes les données et avec des algorithmes très raffinés, ils peuvent sortir tous les aspects statistiques dont on peut rêver. Le pourcentage de passes réussies du revers, le pourcentage des sorties de zone réussies avec une passe en diagonale ou transversale. Ou mesurer l’impact d’un Brendan Gallagher sur le Corsi par son jeu fougueux autour du filet adverse. On peut demander n’importe quoi, on va obtenir une réponse», explique M. Sedgwick.

L’avantage de travailler avec les enregistrements des matchs, c’est que la firme n’est pas dépendante de la collecte des données faite par des employés de la ligue ou des équipes.

Sedgwick souligne que ces données sont recueillies sur le champ, dans le feu de l’action, et sont très subjectives: «En fait, la collecte des données pendant les matchs est sans doute le point faible de certaines statistiques avancées. Mais une fois les données assurées, les mathématiciens et les passionnés peuvent tirer pratiquement n’importe laquelle statistique si on le leur demande», dit-il.

LE CORSI ET LE PROXI

En fait, les «statistiques presque avancées» sont déjà disponibles pour le fan qui s’y intéresse. On parle du Corsi et du Proxi. On en trouve une bonne quantité sur le site de la Ligue nationale. Mais surtout, les blogues de passionnés abondent. Et Sedgwick reconnaît que c’est surprenant ce qu’on peut y dénicher comme informations: «Certains de ces blogues sont vraiment bien faits. C’est presque pas croyable que tout ce contenu soit disponible gratuitement pour les partisans... et les autres».

Il se livre une guerre souterraine entre toutes les équipes pour obtenir les meilleures statistiques, et surtout, sur la façon de les utiliser. Tout ce qu’on peut tirer du Canadien, c’est que l’organisation se maintient dans le tiers supérieur de la ligue. Sans doute mieux encore. Il y a un bon budget et la firme retenue par Marc Bergevin et John Sedgwick est à l’œuvre jour après jour.

Lui-même se sert des résultats obtenus par les chercheurs quand vient le temps de préparer une négociation de contrat. Surtout que les gros agents comme Don Meehan ou Pat Brisson ont accès à leurs propres statistiques. Ce n’était pas clair dans la conversation, mais il semble bien que les statistiques avancées aient joué un rôle majeur quand P.K Subban est allé en arbitrage contre le Canadien.

«C’est certain que les statistiques jouent un rôle plus grand quand il s’agit d’un joueur qui devient autonome avec restriction. Les deux parties avancent leurs chiffres pour convaincre l’arbitre. Avec un joueur complètement libre comme Alexander Radulov le sera à la fin de la saison, c’est plus simple. Il est libre de demander ce qu’il veut à n’importe quelle équipe. On fait notre offre, on tente de le convaincre. Mais c’est lui qui choisit», note Sedgwick.

LES MICROSTATS

Il y a maintenant les microstats. On entre encore dans un nouveau monde. Par exemple, tel joueur qui évoluait avec P.K. Subban la saison dernière pouvait avoir une bonne statistique globale de possession de rondelle. Autrement dit, le Canadien était plus souvent en possession de la rondelle quand il était sur la patinoire: «Mais les stats pouvaient nous montrer que c’était P.K. qui avait la rondelle. En comparant le pourcentage de possession de la rondelle quand ce même joueur était sur la glace avec un autre défenseur, on pouvait obtenir un portrait plus fidèle de la réalité. Une autre chose qu’on peut savoir, c’est le pourcentage de revirements quand untel ou tel autre sort de sa zone en patinant lui-même avec la rondelle ou en faisant une passe avant de franchir sa ligne bleue. En fait, on peut tout savoir et obtenir des statistiques sur tous les aspects du jeu», précise Sedgwick.

Mais le hockey n’est pas le baseball ou le basketball. C’est un sport constamment en mouvement. Bill James a révolutionné le baseball en 1977 avec son livre Baseball Abstract. Il révolutionnait les statistiques de tout le sport. Mais comme l’explique Sedgwick, le baseball est relativement facile à quantifier. Les joueurs sont statiques pour chaque lancer. Chaque action. Alors que le hockey est en constante évolution et que la situation et la location des joueurs changent constamment pendant le jeu.

Au basketball, certaines équipes ont installé une caméra au plafond de leur aréna, et on filme tout le match. Une fois numérisées, les images peuvent rappeler les images informatisées dont on se sert au tennis pour déterminer si les balles sont en jeu ou en dehors du court. On peut isoler n’importe quel joueur ou n’importe quel type d’action.

COMMENT « STATISTIQUER » LE CŒUR ?

Le film Moneyball l’a bien dépeint. Bill Beane, le directeur général des A’s d’Oakland a réussi à bâtir une équipe gagnante avec le quart de l’argent des Yankees en se servant des statistiques avancées.

Mais le contexte économique du baseball le forçait à agir ainsi. Il n’y a pas de plafond salarial au baseball et il fallait trouver une façon de battre le système. Avec le plafond imposé au hockey, il sera hyper risqué de vouloir bâtir les bases d’une équipe en priorisant à outrance les statistiques: «Si on se fie aux médias, les Panthers de la Floride s’orienteraient de cette façon.

Mais ailleurs dans la ligue, c’est moins évident. Chez le Canadien, on se sert des statistiques avancées, c’est un fait. Michel Therrien a accès aux stats et il peut même demander tout ce qu’il veut à nos spécialistes, il va obtenir des réponses. Mais fondamentalement, les décisions se prennent en considérant un ensemble de facteurs. Il y a les statistiques avancées, bien sûr, mais il y a aussi les rapports de nos dépisteurs. Geoff Molson est généreux et accorde un gros budget au dépistage. Il y a des éléments que seuls des yeux expérimentés et connaisseurs peuvent déceler. Et puis, les stats ne nous parlent pas nécessairement du caractère, de la famille, de l’éducation d’un jeune. Marc s’informe sur tous ces aspects avant de prendre une décision», raconte Sedgwick.

À un moment donné, il a fallu regarder Radulov dans le blanc des yeux...

DANS LE CALEPIN Tout l’entretien s’est déroulé en alternant entre l’anglais et le français que John Sedgwick maîtrise très bien. Évidemment, la traduction des expressions et des termes utilisés en statistiques dans le hockey est relativement... profane. Mais le vocabulaire français des statistiques avancées va s’améliorer avec l’usage.

